Повітряні сили спростували інформацію про перетин українського кордону літаком із Білорусі





Повідомлення спиралися на дані сервісу Flightradar24 і стверджували, що білоруський вантажний літак о 20:30 нібито залетів у Чернігівську область, після чого перетнув українсько-молдовський кордон, пише



Ця інформація не відповідає дійсності, наголосили в Повітряних силах. Там додали, що Flightradar24 не є офіційним джерелом інформації про повітряний простір.



Це цивільний комерційний проєкт, заснований шведськими авіаентузіастами та підприємцями.



«Жоден літак білоруських авіаліній не перетинав український кордон. Про це управління комунікацій Повітряних Сил повідомило Центр протидії дезінформації при РНБО України. Спростування фейку було опубліковано на офіційних ресурсах ЦПД о 23.30», – додали військові.



Повітряні сили закликали покладатися на офіційні ресурси та не поширювати фейки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили спростували повідомлення в соцмережах про перетин українського кордону білоруським літаком ІЛ-62.Повідомлення спиралися на дані сервісу Flightradar24 і стверджували, що білоруський вантажний літак о 20:30 нібито залетів у Чернігівську область, після чого перетнув українсько-молдовський кордон, пише LB.ua Ця інформація не відповідає дійсності, наголосили в Повітряних силах. Там додали, що Flightradar24 не є офіційним джерелом інформації про повітряний простір.Це цивільний комерційний проєкт, заснований шведськими авіаентузіастами та підприємцями.«Жоден літак білоруських авіаліній не перетинав український кордон. Про це управління комунікацій Повітряних Сил повідомило Центр протидії дезінформації при РНБО України. Спростування фейку було опубліковано на офіційних ресурсах ЦПД о 23.30», – додали військові.Повітряні сили закликали покладатися на офіційні ресурси та не поширювати фейки.

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