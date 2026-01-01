Через спеку Луцька міська рада змінює режим роботи

Через спеку Луцька міська рада змінює режим роботи
Через прогнозовану сильну спеку 29–30 червня у виконавчих органах Луцької міської ради тимчасово змінюється режим роботи.

Про це повідомили на офіційній сторінці Луцькради у фейсбуці.

Так, працівники обов’язково перебуватимуть на робочих місцях з 7:30 до 12:00. У цей час проводитимуться наради, прийом громадян та питання, які потребують особистої присутності.

З 12:00 до 12:30 — обідня перерва. Після цього працівники продовжать роботу за графіками, затвердженими керівниками: на робочому місці або дистанційно.

Виконавчі органи працюватимуть, усі функції виконуватимуться, а зміни не вплинуть на життєдіяльність громади.

Керівникам підприємств, установ, організацій та бізнесу рекомендуємо, якщо це можливо, тимчасово скоригувати графіки роботи працівників у найспекотніші години дня.

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Теги: Луцька міська рада, режим роботи, спека, Україна, Волинь, літо, погода
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