Через спеку Луцька міська рада змінює режим роботи

Через прогнозовану сильну спеку 29–30 червня у виконавчих органах Луцької міської ради тимчасово змінюється режим роботи.Про це повідомили на офіційній сторінці Луцькради у фейсбуці.Так, працівники обов’язково перебуватимуть на робочих місцях з 7:30 до 12:00. У цей час проводитимуться наради, прийом громадян та питання, які потребують особистої присутності.З 12:00 до 12:30 — обідня перерва. Після цього працівники продовжать роботу за графіками, затвердженими керівниками: на робочому місці або дистанційно.Виконавчі органи працюватимуть, усі функції виконуватимуться, а зміни не вплинуть на життєдіяльність громади.Керівникам підприємств, установ, організацій та бізнесу рекомендуємо, якщо це можливо, тимчасово скоригувати графіки роботи працівників у найспекотніші години дня.