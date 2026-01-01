Через спеку Луцька міська рада змінює режим роботи
Сьогодні, 19:10
Через прогнозовану сильну спеку 29–30 червня у виконавчих органах Луцької міської ради тимчасово змінюється режим роботи.
Про це повідомили на офіційній сторінці Луцькради у фейсбуці.
Так, працівники обов’язково перебуватимуть на робочих місцях з 7:30 до 12:00. У цей час проводитимуться наради, прийом громадян та питання, які потребують особистої присутності.
З 12:00 до 12:30 — обідня перерва. Після цього працівники продовжать роботу за графіками, затвердженими керівниками: на робочому місці або дистанційно.
Виконавчі органи працюватимуть, усі функції виконуватимуться, а зміни не вплинуть на життєдіяльність громади.
Керівникам підприємств, установ, організацій та бізнесу рекомендуємо, якщо це можливо, тимчасово скоригувати графіки роботи працівників у найспекотніші години дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на офіційній сторінці Луцькради у фейсбуці.
Так, працівники обов’язково перебуватимуть на робочих місцях з 7:30 до 12:00. У цей час проводитимуться наради, прийом громадян та питання, які потребують особистої присутності.
З 12:00 до 12:30 — обідня перерва. Після цього працівники продовжать роботу за графіками, затвердженими керівниками: на робочому місці або дистанційно.
Виконавчі органи працюватимуть, усі функції виконуватимуться, а зміни не вплинуть на життєдіяльність громади.
Керівникам підприємств, установ, організацій та бізнесу рекомендуємо, якщо це можливо, тимчасово скоригувати графіки роботи працівників у найспекотніші години дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 27 червня
Сьогодні, 20:00
Через спеку Луцька міська рада змінює режим роботи
Сьогодні, 19:10
Повітряні сили спростували інформацію про перетин українського кордону літаком із Білорусі
Сьогодні, 18:25
У Луцьку почистять Стир від водоростей
Сьогодні, 17:22