ДНК-екпертиза підтвердила загибель на війні волинянина Степана Приймака
Сьогодні, 20:35
На Волинь знову прийшла важка звістка про втрату на війні ще одного воїна-захисника.
Скорботну звістку повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Найважче – коли згасає остання надія. Довгі місяці очікувань, безсонних ночей і щоденних молитов родини, яка так вірила в диво... Але, на жаль, дива не трапилося. ДНК-експертиза підтвердила загибель ще одного відважного Оборонця. 4 січня 2025 року поблизу населеного пункту Солоне району Покровського району Донецької області загинув наш краянин - Приймак Степан Васильович, 1997 року народження з села Іваномисль", - йдеться у доисі на сторінці громади.
Камінь-Каширська міська рада та уся громада висловлюють щирі слова співчуття та підтримки родині полеглого Оборонця. Схиляємо голови перед вашим великим горем.
Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом.
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Скорботну звістку повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"Найважче – коли згасає остання надія. Довгі місяці очікувань, безсонних ночей і щоденних молитов родини, яка так вірила в диво... Але, на жаль, дива не трапилося. ДНК-експертиза підтвердила загибель ще одного відважного Оборонця. 4 січня 2025 року поблизу населеного пункту Солоне району Покровського району Донецької області загинув наш краянин - Приймак Степан Васильович, 1997 року народження з села Іваномисль", - йдеться у доисі на сторінці громади.
Камінь-Каширська міська рада та уся громада висловлюють щирі слова співчуття та підтримки родині полеглого Оборонця. Схиляємо голови перед вашим великим горем.
Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом.
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