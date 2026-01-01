ДНК-екпертиза підтвердила загибель на війні волинянина Степана Приймака

На Волинь знову прийшла важка звістка про втрату на війні ще одного воїна-захисника.Скорботну звістку повідомили у Камінь-Каширській громаді."Найважче – коли згасає остання надія. Довгі місяці очікувань, безсонних ночей і щоденних молитов родини, яка так вірила в диво... Але, на жаль, дива не трапилося. ДНК-експертиза підтвердила загибель ще одного відважного Оборонця. 4 січня 2025 року поблизу населеного пункту Солоне району Покровського району Донецької області загинув наш краянин -, 1997 року народження з села Іваномисль", - йдеться у доисі на сторінці громади.Камінь-Каширська міська рада та уся громада висловлюють щирі слова співчуття та підтримки родині полеглого Оборонця. Схиляємо голови перед вашим великим горем.Інформацію про прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом.