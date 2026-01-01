У центрі Луцька вручили свідоцтва про здобуття освіти найкращим випускникам громади. ФОТО

314 випускників Луцької міської територіальної громади отримали свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.Урочистий захід відбувся на Театральному майдані нашого міста за участі секретаря Луцької міської ради, першого заступника міського головита директора департаменту освіти, - повідомляють у департаменті освіти Луцької міської ради.На головному майдані міста стояли сотні усміхнених випускників, які сьогодні завершують один із найважливіших етапів свого життя. Вони вже склали НМТ і незабаром вступатимуть у вищі навчальні заклади, аби здобути омріяну професію. Поруч стояли їхні батьки, дідусі і бабусі, які щиро раділи успіхам своїх дітей та онуків.Вітаючи кращих з кращих випускників шкіл, секретар міської ради Катерина Шкльода подякував їм за старання у навчанні та вміння досягати цілей.«Вашими успіхами пишаються батьки, вчителі та наша громада. Вас неодноразово нагороджували за здобуті перемоги на олімпіадах, конкурсах. Кожен знає як складно даються ці висоти. Сьогодні ви отримуєте квиток у нове життя і хочу побажати, щоб таких «щасливих квитків» було ще багато», - наголосила вона.Також Катерина Шкльода зауважила, що у кожного своя життєва дорога, але завжди варто пам’ятати своїх батьків, вчителів, рідну школу та своє місто чи село, де народився і виріс.Секретар міської ради подякувала також нашим захисникам, які щодня боронять Україну від російських загарбників.