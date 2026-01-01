На Волині понад тиждень гасять пожежу на торфовищі. ФОТО

На Волині понад тиждень гасять пожежу на торфовищі. ФОТО
Поблизу села Ржищів Марʼянівської громади Луцького району вже понад тиждень триває ліквідація складної пожежі на торфовищі. Те, що 18 червня почалося як чиясь необережність, перетворилося на виснажливу боротьбу зі стихією.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу (тобто зупинити подальше поширення) уже наступного дня. Проте спекотна погода та низький рівен ґрунтових вод грають проти людей. Торф підступно горить на глибині, земля буквально «дихає» чадом, а нові осередки тління через аномальну посуху знову проявилися на площі близько 8 гектарів.
На Волині понад тиждень гасять пожежу на торфовищі. ФОТО

Для приборкання підземної стихії розгорнули масштабну операцію, що триває в безперервному режимі. Щодня тут працює кілька десятків рятувальників Луцького району, яких підсилюють колеги з Володимирського району.
На Волині понад тиждень гасять пожежу на торфовищі. ФОТО

Волинські надзвичайники мають значний досвід боротьби з такими загоряннями, адже подібні пожежі в екосистемах області їм доводиться ліквідовувати практично щороку.
На Волині понад тиждень гасять пожежу на торфовищі. ФОТО

Графік роботи щільний: хлопці працюють дотемна, після кількох годин нічного перепочинку знову розгортаються на світанку і працюють далі.
Рятувальники метр за метром, вручну та ретельно проливають кожен сантиметр ґрунту під високим тиском. Воду забирають тут же — з місцевих меліоративних канав та озера.
На Волині понад тиждень гасять пожежу на торфовищі. ФОТО

На Волині понад тиждень гасять пожежу на торфовищі. ФОТО
На Волині понад тиждень гасять пожежу на торфовищі. ФОТО

Візуально визначити межі підземної пожежі неможливо, тому рятувальники активно використовують дрони. Якщо звичайне око бачить з висоти лише випалену руду землю та де-не-де дим, то тепловізор показує зовсім іншу, тривожну картину. Величезні ділянки зовні «спокійної» території на екрані світяться червоним. Це означає, що всередині ґрунту температура висока, тож нові осередки займання проступають знову і знову. Відтак командування безперервно перегруповує сили, оперативно перекидаючи техніку на найскладніші ділянки.
На Волині понад тиждень гасять пожежу на торфовищі. ФОТО
На Волині понад тиждень гасять пожежу на торфовищі. ФОТО

Углиб тліючого торфовища влито тисячі кубометрів води, проте сухий торф вбирає її як губка і продовжує тліти зсередини, вимагаючи максимальної щільності проливу.
На Волині понад тиждень гасять пожежу на торфовищі. ФОТО

Ця ситуація вкотре демонструє, що гасіння торфовищ — тривалий, складний і виснажливий процес, який потребує колосальних людських і технічних ресурсів. Попри постійні попередження, в області щодня фіксують нові пожежі на відкритих територіях. Досвід багатьох людей, на жаль, нічому не вчить.

Рятувальники вкотре закликають волинян бути відповідальними, адже ліквідація людської недбалості коштує надто дорого, а ситуація зараз тримається виключно на професіоналізмі та витривалості вогнеборців.
На Волині понад тиждень гасять пожежу на торфовищі. ФОТО
На Волині понад тиждень гасять пожежу на торфовищі. ФОТО
На Волині понад тиждень гасять пожежу на торфовищі. ФОТО

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Теги: Волинь, Ржищів, Мар'янівська громада, торфовище, пожежа, ліквідація
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