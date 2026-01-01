На Волинь з полону повертається ще один воїн, сім'я якого переїхала з Маріуполя

Крім раніше відомих трьох воїнів-волинян, яких визволили з російського полону, на Волинь повертається ще один визволений захисник. Для його сім'ї Волинська область стала другою домівкою після переїзду з Маріуполя.Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус."Маємо хороші новини для Нововолинської громади! Після обміну полоненими додому повертається наш ЗахисникЙого сімʼя переїхала в Нововолинськ із Маріуполя. Вітаю з радісною подією родину Володимира та всю громаду. Чекаємо вдома кожного нашого Героя", - йдеться у дописі міського голови.Нагадаємо, Україна та росія провели черговий обмін військовополоненими., які перебували в полоні з 2022 року.. Усі вони перебували в неволі ще з 2022 року.