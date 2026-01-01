У Луцьку відбудеться фестиваль «Фронтера»: програма





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У фестивалі візьмуть участь понад 45 інтелектуалів, журналістів, письменників, митців і музикантів із шести країн. Серед міжнародних гостей — Хуан Антоніо Берньє та Марія Сотомайор (Іспанія), Вівіан Лавін (Чилі, онлайн), Жуан Піна (Португалія), Йоріс Ляєндайк (Нідерланди) та Міколай Ґринберґ (Польща).



Ведучою фестивалю стане Яна Брензей. Події відбуватимуться на території Музейного простору "Окольний замок" та Волинського фахового коледжу НУХТ.



Фокусною темою цьогорічного фестивалю стали "Межі причетності". Організатори зазначають, що йдеться про вибір не залишатися осторонь і про спільність, яка стає опорою. Її розкриватимуть у чотирьох великих дискусіях за участі українських та міжнародних гостей.



За словами куратора програми Микити Москалюка, тема виникла з потреби осмислити ролі людей у суспільстві та вибір, який вони роблять під час війни.



"Обговорювати причетність і дистанцію не в теорії, а на практиці, живучи в умовах війни, – ще той виклик. Та нам необхідна ця розмова: про дії і бездіяльність, що до них спонукає, як залучати тих, хто залишався осторонь, і не втрачати включених; про літературу й культуру в цілому, які віддзеркалюють стани і контексти, але й стають інструментами для роботи з суспільством; про досвіди, що в кожного різні, та їх синхронізацію", – зазначив він.



Окрім літературної програми, на відвідувачів чекають "Майже Інтелектуальне Шоу" від "Підпільного Стендапу", перформанс солідарності "Echoes / Відлуння", запис подкасту "СучЦукрМуз", виступ хору "Оранта", а також концерти гурту thekomakoma і секретної гості.



У межах фестивалю спільно з благодійним фондом "Повернись живим" організатори проводять збір 1 млн грн на засоби зв'язку для бригади "Любарт".



Організатори наголошують, що через воєнний стан у програмі можливі зміни. Програми дитячої сцени та зони автограф-сесій оприлюднять окремо. Події фестивалю проходитимуть українською та англійською мовами із перекладом, усі заходи проводитимуться з дотриманням вимог безпеки, а на локації буде облаштоване укриття.



Повна програма фестивалю "Фронтера"



25 липня (субота)



11:00-11:20 – Відкриття фестивалю і промова Валерія Пузіка



11:20-12:20 – "Хто такі «ми»", поетичні читання за участі Ольги Ольхової, Любові Якимчук, Василя Карпʼюка, Ігоря Мітрова



12:25-13:20 – Фокусна дискусія "Межі причетності. Відчувати своїх" за участі Павла Деревʼянка, Галини Крук та Хуана Антоніо Берньє. Модеруватиме Мирослава Барчук.



13:25-14:10 – "Довга історія причетності. Публічне інтервʼю з Наталією Старченко". Можеруватиме Микита Москалюк



14:20-15:15 – "Коли кількох сторінок стає достатньо: важливі сенси малої форми" за участі Валерія Пузіка, Олександра бойченка та Марії Придьми. Модеруватиме Тетяна Петренко.



15:25-16:45 – "Майже Інтелектуальне Шоу" від "Підпільного Стендапу" за участі Насті Зухвалої, Єгора Шатайла, Юри Коломійця та таємного гостя/гості. Ведучим події буде Свят Загайкевич.



17:00-18:05 – Фокусна дискусія "Межі причетності. Мовити про себе" за участі Данила Лубківського, Вівіан Лавін та таємного гостя/гості. Модеруватиме Роксана Тужанська.



18:15-18:50 – "Echoes / Відлуння. Перформанс солідарності" за участі поетки та ветеранки Олени Герасимʼюк та іноземних учасників і учасниць фестивалю.



19:00-20:00 – "Артем Чех, Олександр Бойченко: бесіда про нові тексти, відповідальність та безвідповідальність"



20:10-20:55 – "Читати призначено: книжкові рецепти на будь-який випадок" за участі Макса Кідрука та Яни Брензей. Модеруватиме Настя Зухвала.



21:00-22:00 – концерт thekomakoma



26 липня (неділя)



11:00-12:10 – "СучЦукрМуз: як звучить література? Запис подкасту" за участі Аретма Чеха та секретного гостя/гості.



12:20-13:15 – "Час фентезі й фантастики" за участі Світлани Тараторіної, Павла Деревʼянко та Макса Кідрука. Модеруватиме Кирило Лукаш.



13:25-14:20 – "Людина всередині системи" за участі Едуарда Андрющенка, Жуана Піна та Міколая Ґринберґа. Модеруватиме Анастасія Левкова.



14:30-15:30 – Фокусна дискусія "Межі причетності. Незмиреність" за участі Євгена Ліра, Любові Якимчук та Євгена Шибалова. Модеруватиме Максим Щербина.



15:40-16:40 – "Медіа як простір пам’яті" за участі Мирослави Барчук, Йоріса Ляєндайка, Севгіль Мусаєвої та Тараса Прокопишина. Модеруватиме Юлія Тимошенко.



16:50-17:20 – "«Ні, ні, я не ту кохав!», але тепер хором. Музична пауза під популярні волинські шлягери від хору «Оранта»"

17:30-18:50 – Фокусна дискусія "Межі причетності. Хто ми – і чи хочемо це знати?" за участі Світлани Одинець, Олесі Островосько-Лютої та Тараса Лютого. Модеруватиме Софія Кочмар.



18:55-19:55 – "Хто такі «ми» завтра". Поетичні читання за участі Валерія Пузіка, Галини Крук, Хуана Антоніо Берньє та Марії Сотомайор.



20:00-20:40 – "Бути причетними. Публічна розмова" за участі Яніни Соколової і Вахтанґа Кебуладзе. Модеруватиме Яна Брензей

21:00-22:00 – концерт секретного гостя/гості.



Фестиваль організовує Літературна платформа "Фронтера".



Захід відбудеться за підтримки Українського культурного фонду в межах програми "Флагманські події", Посольства Іспанії в Україні та за сприяння Луцької міської ради. Стратегічним партнером виступає платформа "Алгоритм дій", діджитал-партнером — ideil.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Літературний фестиваль "Фронтера" оголосив програму – це дискусії, публічні інтерв'ю, поетичні читання, запис подкасту, музичні події, стендап і міждисциплінарні мистецькі заходи. Фестиваль пройде 25–26 липня у Луцьку.Про це пише Суспільне У фестивалі візьмуть участь понад 45 інтелектуалів, журналістів, письменників, митців і музикантів із шести країн. Серед міжнародних гостей —та(Іспанія),(Чилі, онлайн),(Португалія),(Нідерланди) та(Польща).Ведучою фестивалю стане. Події відбуватимуться на території Музейного простору "Окольний замок" та Волинського фахового коледжу НУХТ.Фокусною темою цьогорічного фестивалю стали "Межі причетності". Організатори зазначають, що йдеться про вибір не залишатися осторонь і про спільність, яка стає опорою. Її розкриватимуть у чотирьох великих дискусіях за участі українських та міжнародних гостей.За словами куратора програми, тема виникла з потреби осмислити ролі людей у суспільстві та вибір, який вони роблять під час війни."Обговорювати причетність і дистанцію не в теорії, а на практиці, живучи в умовах війни, – ще той виклик. Та нам необхідна ця розмова: про дії і бездіяльність, що до них спонукає, як залучати тих, хто залишався осторонь, і не втрачати включених; про літературу й культуру в цілому, які віддзеркалюють стани і контексти, але й стають інструментами для роботи з суспільством; про досвіди, що в кожного різні, та їх синхронізацію", – зазначив він.Окрім літературної програми, на відвідувачів чекають "Майже Інтелектуальне Шоу" від "Підпільного Стендапу", перформанс солідарності "Echoes / Відлуння", запис подкасту "СучЦукрМуз", виступ хору "Оранта", а також концерти гурту thekomakoma і секретної гості.У межах фестивалю спільно з благодійним фондом "Повернись живим" організатори проводять збір 1 млн грн на засоби зв'язку для бригади "Любарт".Організатори наголошують, що через воєнний стан у програмі можливі зміни. Програми дитячої сцени та зони автограф-сесій оприлюднять окремо. Події фестивалю проходитимуть українською та англійською мовами із перекладом, усі заходи проводитимуться з дотриманням вимог безпеки, а на локації буде облаштоване укриття.11:00-11:20 – Відкриття фестивалю і промова Валерія Пузіка11:20-12:20 – "Хто такі «ми»", поетичні читання за участі Ольги Ольхової, Любові Якимчук, Василя Карпʼюка, Ігоря Мітрова12:25-13:20 – Фокусна дискусія "Межі причетності. Відчувати своїх" за участі Павла Деревʼянка, Галини Крук та Хуана Антоніо Берньє. Модеруватиме Мирослава Барчук.13:25-14:10 – "Довга історія причетності. Публічне інтервʼю з Наталією Старченко". Можеруватиме Микита Москалюк14:20-15:15 – "Коли кількох сторінок стає достатньо: важливі сенси малої форми" за участі Валерія Пузіка, Олександра бойченка та Марії Придьми. Модеруватиме Тетяна Петренко.15:25-16:45 – "Майже Інтелектуальне Шоу" від "Підпільного Стендапу" за участі Насті Зухвалої, Єгора Шатайла, Юри Коломійця та таємного гостя/гості. Ведучим події буде Свят Загайкевич.17:00-18:05 – Фокусна дискусія "Межі причетності. Мовити про себе" за участі Данила Лубківського, Вівіан Лавін та таємного гостя/гості. Модеруватиме Роксана Тужанська.18:15-18:50 – "Echoes / Відлуння. Перформанс солідарності" за участі поетки та ветеранки Олени Герасимʼюк та іноземних учасників і учасниць фестивалю.19:00-20:00 – "Артем Чех, Олександр Бойченко: бесіда про нові тексти, відповідальність та безвідповідальність"20:10-20:55 – "Читати призначено: книжкові рецепти на будь-який випадок" за участі Макса Кідрука та Яни Брензей. Модеруватиме Настя Зухвала.21:00-22:00 – концерт thekomakoma11:00-12:10 – "СучЦукрМуз: як звучить література? Запис подкасту" за участі Аретма Чеха та секретного гостя/гості.12:20-13:15 – "Час фентезі й фантастики" за участі Світлани Тараторіної, Павла Деревʼянко та Макса Кідрука. Модеруватиме Кирило Лукаш.13:25-14:20 – "Людина всередині системи" за участі Едуарда Андрющенка, Жуана Піна та Міколая Ґринберґа. Модеруватиме Анастасія Левкова.14:30-15:30 – Фокусна дискусія "Межі причетності. Незмиреність" за участі Євгена Ліра, Любові Якимчук та Євгена Шибалова. Модеруватиме Максим Щербина.15:40-16:40 – "Медіа як простір пам’яті" за участі Мирослави Барчук, Йоріса Ляєндайка, Севгіль Мусаєвої та Тараса Прокопишина. Модеруватиме Юлія Тимошенко.16:50-17:20 – "«Ні, ні, я не ту кохав!», але тепер хором. Музична пауза під популярні волинські шлягери від хору «Оранта»"17:30-18:50 – Фокусна дискусія "Межі причетності. Хто ми – і чи хочемо це знати?" за участі Світлани Одинець, Олесі Островосько-Лютої та Тараса Лютого. Модеруватиме Софія Кочмар.18:55-19:55 – "Хто такі «ми» завтра". Поетичні читання за участі Валерія Пузіка, Галини Крук, Хуана Антоніо Берньє та Марії Сотомайор.20:00-20:40 – "Бути причетними. Публічна розмова" за участі Яніни Соколової і Вахтанґа Кебуладзе. Модеруватиме Яна Брензей21:00-22:00 – концерт секретного гостя/гості.Фестиваль організовує Літературна платформа "Фронтера".Захід відбудеться за підтримки Українського культурного фонду в межах програми "Флагманські події", Посольства Іспанії в Україні та за сприяння Луцької міської ради. Стратегічним партнером виступає платформа "Алгоритм дій", діджитал-партнером — ideil.

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