На Волині стало більше мільйонерів





Втім, попри зростання кількості мільйонерів, число найбагатших декларантів із доходами понад 10 млн грн за рік помітно скоротилося, - повідомляє



Станом на 1 червня 2026 року на Волині налічувалося 396 громадян, які задекларували доходи понад 1 мільйон гривень за підсумками 2025 року. Це на 27 осіб більше, ніж роком раніше.



Згідно з поданими деклараціями, волиняни-мільйонери задекларували 3,19 млрд грн загальних доходів, отриманих у 2025 році. Для порівняння, за підсумками 2024 року на Волині налічувалося 369 громадян із доходами понад 1 млн грн. Тоді вони задекларували загалом 4,19 млрд грн доходів.



Також зросла кількість людей із доходами понад 5 млн грн: якщо за 2024 рік таких громадян було 42, то за 2025 рік — уже 51. Водночас кількість волинян, які задекларували понад 10 млн грн доходів, зменшилася з 72 до 51 особи.



Тож попри зростання кількості мільйонерів, загальна сума задекларованих ними доходів скоротилася більш ніж на 1 млрд грн, а кількість найбільших декларантів зменшилася відповідно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині побільшало громадян із мільйонними доходами. За даними податкової в області налічують майже 400 людей, які задекларували понад 1 млн грн доходів за 2025 рік.Втім, попри зростання кількості мільйонерів, число найбагатших декларантів із доходами понад 10 млн грн за рік помітно скоротилося, - повідомляє ВСН , посилаючись на ГУ ДПС у Волинській області.Станом на 1 червня 2026 року на Волині налічувалося 396 громадян, які задекларували доходи понад 1 мільйон гривень за підсумками 2025 року. Це на 27 осіб більше, ніж роком раніше.Згідно з поданими деклараціями, волиняни-мільйонери задекларували 3,19 млрд грн загальних доходів, отриманих у 2025 році. Для порівняння, за підсумками 2024 року на Волині налічувалося 369 громадян із доходами понад 1 млн грн. Тоді вони задекларували загалом 4,19 млрд грн доходів.Також зросла кількість людей із доходами понад 5 млн грн: якщо за 2024 рік таких громадян було 42, то за 2025 рік — уже 51. Водночас кількість волинян, які задекларували понад 10 млн грн доходів, зменшилася з 72 до 51 особи.Тож попри зростання кількості мільйонерів, загальна сума задекларованих ними доходів скоротилася більш ніж на 1 млрд грн, а кількість найбільших декларантів зменшилася відповідно.

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