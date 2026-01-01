На Волині стало більше мільйонерів

На Волині стало більше мільйонерів
На Волині побільшало громадян із мільйонними доходами. За даними податкової в області налічують майже 400 людей, які задекларували понад 1 млн грн доходів за 2025 рік.

Втім, попри зростання кількості мільйонерів, число найбагатших декларантів із доходами понад 10 млн грн за рік помітно скоротилося, - повідомляє ВСН, посилаючись на ГУ ДПС у Волинській області.

Станом на 1 червня 2026 року на Волині налічувалося 396 громадян, які задекларували доходи понад 1 мільйон гривень за підсумками 2025 року. Це на 27 осіб більше, ніж роком раніше.

Згідно з поданими деклараціями, волиняни-мільйонери задекларували 3,19 млрд грн загальних доходів, отриманих у 2025 році. Для порівняння, за підсумками 2024 року на Волині налічувалося 369 громадян із доходами понад 1 млн грн. Тоді вони задекларували загалом 4,19 млрд грн доходів.

Також зросла кількість людей із доходами понад 5 млн грн: якщо за 2024 рік таких громадян було 42, то за 2025 рік — уже 51. Водночас кількість волинян, які задекларували понад 10 млн грн доходів, зменшилася з 72 до 51 особи.

Тож попри зростання кількості мільйонерів, загальна сума задекларованих ними доходів скоротилася більш ніж на 1 млрд грн, а кількість найбільших декларантів зменшилася відповідно.

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Теги: Волинь, гроші, декларації, мільйонери
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