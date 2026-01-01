Олександр Усик відмовився від всіх чемпіонських поясів





Пре це спортсмен оголосив на особистій сторінці у фейсбуці, - пише



При цьому 39-річний спортсмен підкреслив, що, попри відмову від поясів, поки що не завершує кар'єру.



"Сьогодні гарний день для того, щоби сказати, що я вирішив залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію, зробити їх вільними, щоби хлопці, які стоять у черзі, боксували за них.



Я залишаю пояси, але я не йду зі спорту, тому що у мене є Last Dance. Хочу всім подякувати, з повагою ставлюся до всіх організацій, та сказати: далі більше", – сказав Усик.



Зазначимо, що наразі Усик володіє чемпіонськими титулами у суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBC та IBO. Свій титул за версією WBO він також втратив не в бою: Олександр відмовився від нього восени 2025 року. Свій останній на даний момент бій українець провів 23 травня поточного року в Єгипті, достроково перемігши нідерландця Ріко Верховена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зірковий український боксер Олександр Усик (25-0, 16 КО) ухвалив рішення звільнити усі свої чемпіонські пояси у надважкій ваговій категорії.Пре це спортсмен оголосив на особистій сторінці у фейсбуці, - пише "Українська правда". При цьому 39-річний спортсмен підкреслив, що, попри відмову від поясів, поки що не завершує кар'єру."Сьогодні гарний день для того, щоби сказати, що я вирішив залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію, зробити їх вільними, щоби хлопці, які стоять у черзі, боксували за них.Я залишаю пояси, але я не йду зі спорту, тому що у мене є Last Dance. Хочу всім подякувати, з повагою ставлюся до всіх організацій, та сказати: далі більше", – сказав Усик.Зазначимо, що наразі Усик володіє чемпіонськими титулами у суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBC та IBO. Свій титул за версією WBO він також втратив не в бою: Олександр відмовився від нього восени 2025 року. Свій останній на даний момент бій українець провів 23 травня поточного року в Єгипті, достроково перемігши нідерландця Ріко Верховена.

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