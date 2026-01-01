У Горохові обдаровані учні отримають стипендію міського голови

У Горохівській громаді успішно завершився конкурс на здобуття стипендії міського голови для обдарованої молоді та творчих колективів «Гордість громади».Ця ініціатива міського голови Віктора Годика стала вагомим кроком у підтримці талановитих, цілеспрямованих та активних дітей нашого краю, - повідомляють у Центрі професійного розвитку педагогічних працівників Горохівської громади.За розпорядженням міського голови було сформовано незалежну робочу групу, яка детально аналізувала досягнення кандидатів за поточний навчальний рік. До складу комісії увійшли: начальниця відділу освіти, заступниця начальника управління з гуманітарних питань Тетяна Нечипорук, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників (ЦПРПП) Валерій Кулай, депутатка Горохівської міської ради Юлія Ковальчук, учитель Лемешівської гімназії Сергій Прик, громадський активіст Леонід Кравчук.Конкуренція виявилася надзвичайно високою. На розгляд робочої групи було представлено 6 індивідуальних портфоліо та 3 хореографічні колективи.Члени комісії оцінювали кожне досягнення згідно з рейтинговою таблицею: від перемог в олімпіадах і конкурсах МАН до активного волонтерства й екологічних ініціатив у громаді.25 червня у кабінеті міського голови відбулася тепла, але водночас урочиста зустріч із претендентами на стипендію.Звертаючись до молоді, Віктор Годик щиро подякував усім присутнім за їхню наполегливу працю, високі здобутки та вагомі напрацювання протягом року:«Ви — наше майбутнє і наша гордість. Своїми інтелектуальними, творчими та спортивними перемогами ви не просто заявляєте про себе, а піднімаєте престиж усієї Горохівської міської територіальної громади на обласному, всеукраїнському та навіть міжнародному рівнях. Дякую за вашу енергію та небайдужість!»За підсумками рейтингового оцінювання, переможцями конкурсу та володарями стипендії міського голови в розмірі 5000 гривень сталиОскільки творчі колективи громади продемонстрували неймовірно високий рівень, а вибір був надзвичайно складним, міський голова Віктор Годик виступив із додатковою ініціативою — запровадити ще одну, окрему премію спеціально для хореографічних колективів.У цій творчій боротьбі перемогу виборов Зразковий ансамбль народного танцю «Горохівчаночка».Цей конкурс показав, що в нашій громаді немає «програвших» — кожен із номінантів є взірцем для однолітків. Віктор Годик особисто вручив дипломи за участь та подякував за високі результати іншим талановитим учасникам:, ансамблю народного танцю «Калинонька», колективу сучасного танцю «Мрія».Наприкінці зустрічі очільник громади наголосив, що цей конкурс — лише початок великої системної роботи. Міська рада й надалі шукатиме додаткові фінансові інструменти та можливості, щоб підтримувати абсолютно кожну обдаровану дитину Горохівщини.