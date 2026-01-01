Два роки надії: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Величка
Сьогодні, 08:25
Стало відомо про загибель військовослужбовця, жителя села Прилісне
Величка Володимира Олександровича.
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"Володимир Олександрович народився 18 лютого 1980 року. 19 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України зник безвісти. Понад два роки рідні, друзі та вся громада жили з надією на його повернення, однак, на жаль, підтвердилася найстрашніша звістка — Захисник загинув", - йдеться у дописі.
У Героя залишилися дружина Оксана, двоє дітей Олександр та Тетяна, мати Ніна Іванівна та батько Олександр Васильович, рідні та близькі, для яких ця втрата стала невимовним болем.
Про дату та час зустрічі полеглого Героя буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Величка Володимира Олександровича.
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
"Володимир Олександрович народився 18 лютого 1980 року. 19 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України зник безвісти. Понад два роки рідні, друзі та вся громада жили з надією на його повернення, однак, на жаль, підтвердилася найстрашніша звістка — Захисник загинув", - йдеться у дописі.
У Героя залишилися дружина Оксана, двоє дітей Олександр та Тетяна, мати Ніна Іванівна та батько Олександр Васильович, рідні та близькі, для яких ця втрата стала невимовним болем.
Про дату та час зустрічі полеглого Героя буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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