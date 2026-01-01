Які сюрпризи підготувала погода волинянам на вихідні: прогноз синоптиків
Сьогодні, 09:45
Останні вихідні червня принесуть на Волинь справжнє літнє випробування. В області очікується сонячна та суха погода, а регіон накриє хвиля аномальної спеки, яка затримається щонайменше до початку наступного місяця.
Про це журналістам ВСН розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
У суботу, 27 червня буде малохмарно, без опадів. Вітер північний 3-8 м/с. Температура в ночі 14-19 градусів тепла, проте вдень повітря прогріється до 30-35 градусів.
У неділю, 28 червня також буде малохмарно, без опадів. Вітер західний 3-8 м/с. Температура вночі 16-21 градусів вище нуля, а вдень очікується справжня спека у 34-39 градуси тепла.
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Про це журналістам ВСН розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
У суботу, 27 червня буде малохмарно, без опадів. Вітер північний 3-8 м/с. Температура в ночі 14-19 градусів тепла, проте вдень повітря прогріється до 30-35 градусів.
У неділю, 28 червня також буде малохмарно, без опадів. Вітер західний 3-8 м/с. Температура вночі 16-21 градусів вище нуля, а вдень очікується справжня спека у 34-39 градуси тепла.
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