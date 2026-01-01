Магнітні бурі 27 червня: яку потужність очікувати

Прогноз магнітних бур на 27 червня 2026 року свідчить, що геомагнітна ситуація буде переважно спокійною.Сильних магнітних бур цього дня не очікується, хоча можливі короткочасні незначні коливання. Вони не становлять загрози для більшості людей, але можуть позначитися на самопочутті тих, хто чутливо реагує на зміни погоди, повідомляє iz.com.uaГеомагнітна активність перебуватиме в межах Kp 2–3,67.Це нижче рівня магнітної бурі, яка починається з індексу Kp 5.Вдень геомагнітний фон - спокійний, а ввечері можливе невелике зростання активності, але без досягнення небезпечних значень.Навіть слабкі геомагнітні коливання іноді можуть викликати легку втому, сонливість, головний біль або зниження концентрації у метеозалежних людей. Водночас на самопочуття впливають і інші фактори, зокрема спека, стрес, недосипання та хронічні захворювання.Фахівці нагадують, що прогнози космічної погоди можуть змінюватися протягом дня через активність на Сонці. Тому варто стежити за оновленнями прогнозу. Загалом у суботу очікується спокійна геомагнітна обстановка без сильних магнітних бур.