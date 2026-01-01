Спека вигнала змій ближче до людей: яка ситуація на Волині





На території Волинської області є чотири види змій — це гадюка звичайна, вуж звичайний, вуж водяний і медянка. Також тут мешкає безнога ящірка веретільниця, яку люди часто помилково вважають змією.



Журналісти Катериною Сухомлін та медиками екстреної допомоги, аби дізнатися, чим загрожує мешканцям Волині «сусідство» зі зміями.



За словами науковиці, на території Волині мешкають чотири види змій, водночас отруйною серед них є лише гадюка звичайна.



Втім, побачити плазуна біля власного будинку цілком можливо. Найчастіше на подвір'я заповзають саме вужі, яких приваблює тепло поблизу людських господарств.



«Там, де людина, там тепліше. Дуже часто навіть водяні вужі зимують біля клунь, свинарників та інших господарських будівель. Навесні вони прокидаються, виповзають і можуть повзати по подвір'ю».



За словами Катерини Сухомлін, саме через зовнішню схожість таких плазунів нерідко помилково приймають за гадюк. Але реальної загрози для людини вони не становлять.



Натомість гадюки зазвичай обирають інші місця для життя. Вони зимують у лісах під корінням дерев або в інших природних укриттях, а в теплий період використовують нори гризунів чи інші схованки.



«Гадюки, як правило, не оселяються біля людей. Як правило, холоднокровні тварини не переносять ніяких інфекцій для людини», – пояснює Катерина Сухомлін.



Фахівчиня наголошує, що змії не нападають на людей без причини та намагаються уникати контакту. Найчастіше укуси трапляються тоді, коли плазуна випадково потривожили або на нього наступили.



У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначають, що люди після укусу змії зазвичай самостійно звертаються до лікарень. Бригади швидкої допомоги залучають уже тоді, коли стан постраждалого погіршується або виникає потреба в терміновому транспортуванні.



Медики наголошують, що в разі укусу категорично не можна накладати джгут, висмоктувати отруту, робити надрізи чи припікати рану. Також не рекомендується вживати алкоголь.



У разі укусу необхідно якомога швидше звернутися до медичного закладу для огляду лікарями. Якщо ж у людини з'являються сильний набряк, запаморочення, слабкість або інші симптоми погіршення стану, слід викликати екстрену медичну допомогу.



Після госпіталізації пацієнта оглядають медики та визначають подальшу тактику лікування залежно від тяжкості стану та наслідків укусу.



Підсумовуючи, фахівці наголошують, що попри сезонне зростання кількості зустрічей зі зміями, більшість із них не становить реальної загрози для людини. Плазуни зазвичай уникають контакту й нападають лише у випадку випадкового потривоження.



Медики підкреслюють, що вирішальним у разі укусу є час. Чим швидше постраждалий звернеться за допомогою, тим легше проходить лікування і меншим є ризик ускладнень.



Тож головне правило залишається незмінним — зберігати спокій, не вдаватися до небезпечних «народних методів» і якнайшвидше звертатися до лікарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З настанням спекотної погоди в Україні активізувалися змії. Днями на Закарпатті до лікарні потрапив восьмирічний хлопчик після укусу плазуна. Такі випадки традиційно викликають занепокоєння серед людей та породжують чимало запитань про те, де можна зустріти змій, чи можуть вони з'являтися біля людських осель та як діяти у разі укусу.На території Волинської області є чотири види змій — це гадюка звичайна, вуж звичайний, вуж водяний і медянка. Також тут мешкає безнога ящірка веретільниця, яку люди часто помилково вважають змією.Журналісти ВСН поспілкувалися з докторкою біологічних наук, завідувачкою кафедри зоології Волинського національного університету імені Лесі Українкита медиками екстреної допомоги, аби дізнатися, чим загрожує мешканцям Волині «сусідство» зі зміями.За словами науковиці, на території Волині мешкають чотири види змій, водночас отруйною серед них є лише гадюка звичайна.Втім, побачити плазуна біля власного будинку цілком можливо. Найчастіше на подвір'я заповзають саме вужі, яких приваблює тепло поблизу людських господарств.«Там, де людина, там тепліше. Дуже часто навіть водяні вужі зимують біля клунь, свинарників та інших господарських будівель. Навесні вони прокидаються, виповзають і можуть повзати по подвір'ю».За словами Катерини Сухомлін, саме через зовнішню схожість таких плазунів нерідко помилково приймають за гадюк. Але реальної загрози для людини вони не становлять.Натомість гадюки зазвичай обирають інші місця для життя. Вони зимують у лісах під корінням дерев або в інших природних укриттях, а в теплий період використовують нори гризунів чи інші схованки.«Гадюки, як правило, не оселяються біля людей. Як правило, холоднокровні тварини не переносять ніяких інфекцій для людини», – пояснює Катерина Сухомлін.Фахівчиня наголошує, що змії не нападають на людей без причини та намагаються уникати контакту. Найчастіше укуси трапляються тоді, коли плазуна випадково потривожили або на нього наступили.У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначають, що люди після укусу змії зазвичай самостійно звертаються до лікарень. Бригади швидкої допомоги залучають уже тоді, коли стан постраждалого погіршується або виникає потреба в терміновому транспортуванні.Медики наголошують, що в разі укусу категорично не можна накладати джгут, висмоктувати отруту, робити надрізи чи припікати рану. Також не рекомендується вживати алкоголь.У разі укусу необхідно якомога швидше звернутися до медичного закладу для огляду лікарями. Якщо ж у людини з'являються сильний набряк, запаморочення, слабкість або інші симптоми погіршення стану, слід викликати екстрену медичну допомогу.Після госпіталізації пацієнта оглядають медики та визначають подальшу тактику лікування залежно від тяжкості стану та наслідків укусу.Підсумовуючи, фахівці наголошують, що попри сезонне зростання кількості зустрічей зі зміями, більшість із них не становить реальної загрози для людини. Плазуни зазвичай уникають контакту й нападають лише у випадку випадкового потривоження.Медики підкреслюють, що вирішальним у разі укусу є час. Чим швидше постраждалий звернеться за допомогою, тим легше проходить лікування і меншим є ризик ускладнень.Тож головне правило залишається незмінним — зберігати спокій, не вдаватися до небезпечних «народних методів» і якнайшвидше звертатися до лікарів.

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