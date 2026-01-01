Луцький технічний університет потрапив до престижного світового рейтингу THE 2026

Луцький технічний університет потрапив до престижного світового рейтингу THE 2026
Луцький національний технічний університет став єдиним представником Волинської області у престижному глобальному рейтингу Times Higher Education Impact Rankings 2026, пише Район.Освіта.

Цьогоріч волинський виш суттєво покращив свої позиції, увійшовши до списку понад півтори тисячі найкращих університетів світу, які найефективніше втілюють у життя Цілі сталого розвитку ООН, зокрема у сфері якісної освіти, інновацій та розбудови справедливих інституцій.

В адміністрації закладу наголошують, що такі високі показники на міжнародній арені є прямим наслідком системної роботи всього академічного колективу.

«Покращення загального результату рейтингу є наслідком системної роботи ЛНТУ у сфері забезпечення якості освітнього процесу, розвиток інновацій та вдосконалення інфраструктури, розширення міжнародної співпраці, інтеграції принципів відповідального управління в усі напрями діяльності університету», - йдеться на сайті.

Загалом рейтинг THE Impact Rankings 2026 охопив і оцінив 1 646 університетів із 116 країн світу. Луцький технічний університет продемонстрував найвищі результати у категорії «Якісна освіта» (SDG 4), посівши місце у діапазоні 401–600.

Також міжнародні аналітики високо оцінили зусилля ЛНТУ у сферах промисловості та інновацій (SDG 9) і розбудови миру та сильних інституцій (SDG 16) — у цих категоріях виш закріпився на позиціях 601–800. Окрім цього, університет увійшов до категорії партнерства заради сталого розвитку, що вкотре підтверджує його статус провідного інноваційного осередку в регіоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЛНТУ, світовий рейтинг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яйця стали доступнішими: як змінилися ціни на ринках Луцька
Сьогодні, 14:09
Луцький технічний університет потрапив до престижного світового рейтингу THE 2026
Сьогодні, 13:11
Спека вигнала змій ближче до людей: яка ситуація на Волині
Сьогодні, 12:14
Курс валют на 27 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі 27 червня: яку потужність очікувати
Сьогодні, 10:12
Медіа
відео
1/8