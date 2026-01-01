Луцький технічний університет потрапив до престижного світового рейтингу THE 2026





Цьогоріч волинський виш суттєво покращив свої позиції, увійшовши до списку понад півтори тисячі найкращих університетів світу, які найефективніше втілюють у життя Цілі сталого розвитку ООН, зокрема у сфері якісної освіти, інновацій та розбудови справедливих інституцій.



В адміністрації закладу наголошують, що такі високі показники на міжнародній арені є прямим наслідком системної роботи всього академічного колективу.



«Покращення загального результату рейтингу є наслідком системної роботи ЛНТУ у сфері забезпечення якості освітнього процесу, розвиток інновацій та вдосконалення інфраструктури, розширення міжнародної співпраці, інтеграції принципів відповідального управління в усі напрями діяльності університету», - йдеться на сайті.



Загалом рейтинг THE Impact Rankings 2026 охопив і оцінив 1 646 університетів із 116 країн світу. Луцький технічний університет продемонстрував найвищі результати у категорії «Якісна освіта» (SDG 4), посівши місце у діапазоні 401–600.



Також міжнародні аналітики високо оцінили зусилля ЛНТУ у сферах промисловості та інновацій (SDG 9) і розбудови миру та сильних інституцій (SDG 16) — у цих категоріях виш закріпився на позиціях 601–800. Окрім цього, університет увійшов до категорії партнерства заради сталого розвитку, що вкотре підтверджує його статус провідного інноваційного осередку в регіоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький національний технічний університет став єдиним представником Волинської області у престижному глобальному рейтингу Times Higher Education Impact Rankings 2026, пише Район.Освіта Цьогоріч волинський виш суттєво покращив свої позиції, увійшовши до списку понад півтори тисячі найкращих університетів світу, які найефективніше втілюють у життя Цілі сталого розвитку ООН, зокрема у сфері якісної освіти, інновацій та розбудови справедливих інституцій.В адміністрації закладу наголошують, що такі високі показники на міжнародній арені є прямим наслідком системної роботи всього академічного колективу.«Покращення загального результату рейтингу є наслідком системної роботи ЛНТУ у сфері забезпечення якості освітнього процесу, розвиток інновацій та вдосконалення інфраструктури, розширення міжнародної співпраці, інтеграції принципів відповідального управління в усі напрями діяльності університету», - йдеться на сайті.Загалом рейтинг THE Impact Rankings 2026 охопив і оцінив 1 646 університетів із 116 країн світу. Луцький технічний університет продемонстрував найвищі результати у категорії «Якісна освіта» (SDG 4), посівши місце у діапазоні 401–600.Також міжнародні аналітики високо оцінили зусилля ЛНТУ у сферах промисловості та інновацій (SDG 9) і розбудови миру та сильних інституцій (SDG 16) — у цих категоріях виш закріпився на позиціях 601–800. Окрім цього, університет увійшов до категорії партнерства заради сталого розвитку, що вкотре підтверджує його статус провідного інноваційного осередку в регіоні.

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