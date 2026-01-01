Яйця стали доступнішими: як змінилися ціни на ринках Луцька





Як змінилася вартість та чи комфортною вона є для лучан – дізнавалися журналісти телеканалу



Тепер у червні ціни на яйця на ринку нижчі, аніж були ще кілька місяців тому. Однак все залежить від розміру та якості.



Фермерські яйця продають від 40 до 55 гривень за десяток. За домашній продукт доведеться віддати все ж трохи дорожче – від 55 до 75 гривень.



Продавці кажуть, що зазвичай кури найкраще несуться весною, а літом інтенсивність йде на спад. Покупці частіше надають перевагу домашнім яйцям.



До слова, за спостереженнями сайту Мінфін, індекс споживчих цін на яйця у червні 2026 склав 88,43%. Відзначають, що порівняно з попереднім місяцем у середньому ціни на ці продукти зменшилися. на 11,57%. Чи довго протримається така ціна, прогнозувати важко, адже ринок диктує свої умови.



Проте, поки триває літній сезон, лучани мають хорошу можливість суттєво зекономити на щоденному продукті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцьких ринках нині зменшились ціни на яйця. Ще перед Великоднем десяток домашніх яєць в середньому коштував близько 75 грн.Як змінилася вартість та чи комфортною вона є для лучан – дізнавалися журналісти телеканалу «Конкурент Волинь» Тепер у червні ціни на яйця на ринку нижчі, аніж були ще кілька місяців тому. Однак все залежить від розміру та якості.Фермерські яйця продають від 40 до 55 гривень за десяток. За домашній продукт доведеться віддати все ж трохи дорожче – від 55 до 75 гривень.Продавці кажуть, що зазвичай кури найкраще несуться весною, а літом інтенсивність йде на спад. Покупці частіше надають перевагу домашнім яйцям.До слова, за спостереженнями сайту Мінфін, індекс споживчих цін на яйця у червні 2026 склав 88,43%. Відзначають, що порівняно з попереднім місяцем у середньому ціни на ці продукти зменшилися. на 11,57%. Чи довго протримається така ціна, прогнозувати важко, адже ринок диктує свої умови.Проте, поки триває літній сезон, лучани мають хорошу можливість суттєво зекономити на щоденному продукті.

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