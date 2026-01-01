У місті на Волині суттєво підняли проїзд у маршрутках

У місті на Волині суттєво підняли проїзд у маршрутках
У Володимирі підвищили вартість проїзду в громадському транспорті. Ціна квитка у міських маршрутках зросла з 10 до 15 гривень, а для школярів – з 6 до 10 гривень.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому 26 червня, передає "Твій Володимир".

Проєкт рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі» передбачає такі зміни:

Для звичайних пасажирів: вартість проїзду зросте до 15 гривень (чинний тариф у розмірі 10 гривень тримався ще з червня 2022 року);

Для учнів: вартість поїздки становитиме 10 гривень замість теперішніх 6 гривень.

Нові тарифи на проїзд почнуть діяти з 1 липня.

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Теги: проїзд, нові тарифи, Волинь
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