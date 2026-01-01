У місті на Волині суттєво підняли проїзд у маршрутках
Сьогодні, 16:13
У Володимирі підвищили вартість проїзду в громадському транспорті. Ціна квитка у міських маршрутках зросла з 10 до 15 гривень, а для школярів – з 6 до 10 гривень.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому 26 червня, передає "Твій Володимир".
Проєкт рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі» передбачає такі зміни:
Для звичайних пасажирів: вартість проїзду зросте до 15 гривень (чинний тариф у розмірі 10 гривень тримався ще з червня 2022 року);
Для учнів: вартість поїздки становитиме 10 гривень замість теперішніх 6 гривень.
Нові тарифи на проїзд почнуть діяти з 1 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому 26 червня, передає "Твій Володимир".
Проєкт рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі» передбачає такі зміни:
Для звичайних пасажирів: вартість проїзду зросте до 15 гривень (чинний тариф у розмірі 10 гривень тримався ще з червня 2022 року);
Для учнів: вартість поїздки становитиме 10 гривень замість теперішніх 6 гривень.
Нові тарифи на проїзд почнуть діяти з 1 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині суттєво підняли проїзд у маршрутках
Сьогодні, 16:13
Яйця стали доступнішими: як змінилися ціни на ринках Луцька
Сьогодні, 14:09