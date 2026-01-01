Пенсіонери можуть не платити важливий податок: що відомо

Володіння земельною ділянкою зобов’язує до сплати податку, проте пенсіонери мають законне право бути звільненими від нього. Щоправда, пільга на земельний податок поширюється не на всіх пенсіонерів.Про це свідчить інформація від Головного управління ДПС у Черкаській області.Від сплати земельного податку звільняються окремі категорії громадян, зокрема пенсіонери за віком.Пільга зі сплати податку на землю, передбачена для визначених у п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України фізичних осіб, поширюється на земельні ділянки за кожним видом їхнього використання в межах установлених норм:для ведення особистого селянського господарства — в розмірі не більше як 2 га;для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): в селах — не більше як 0,25 га, в селищах — не більше як 0,15 га, в містах — не більше як 0,10 га;для індивідуального дачного будівництва — не більше як 0,1 га;для будівництва індивідуальних гаражів — не більше як 0,01 га;для ведення садівництва — не більше як 0,12 га.У разі, якщо право на пільгу виникає у платника протягом календарного року, звільнення від сплати земельного податку застосовується від місяця, наступного за тим, у якому таке право виникло. Якщо ж право на пільгу втрачається протягом року, обов’язок зі сплати податку виникає від місяця, що настає після місяця втрати такого права.Крім того, зазначається, що в разі набуття особою права на пільгу зі сплати земельного податку протягом року для її оформлення можна звернутися до контролювального органу за місцем розташування земельної ділянки та надати документ, який підтверджує право на відповідну пільгу.Отже, право на звільнення від сплати земельного податку щодо визначених ділянок надається на підставі документів, які підтверджують таке право, зокрема пенсійного посвідчення пенсіонера за віком.Окрім того, від сплати земельного податку також звільняються фізособи (зокрема й ті, які не належать до пільгових категорій) на період дії єдиного податку четвертої групи, якщо вони є власниками земельних ділянок, земельних часток (паїв) або землекористувачами та передали такі ділянки чи паї в оренду платникові єдиного податку четвертої групи.