Сума вражає: скільки тисяч за день заробляють на пончиках на Світязі





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



У продажу – пончики з різноманітними начинками: шоколадом, бананом, згущеним молоком, вишнею, полуницею, чорницею, маком, а також біляші та сосиски в тісті. Вартість одного пончика становить 60 гривень.



За словами продавчині Наталії, ціни покупців загалом влаштовують, хоча дехто при купівлі великої кількості просить зробити знижку.



«Мені здається, що почався сезон дуже гарно. Людей дуже багато, особливо на вихідні. Уже з п'ятниці, суботи та неділі почався масовий приїзд відпочивальників», – розповіла вона.



За день продавцям вдається продати від 100 пончиків і більше. Таким чином лише від продажу пончиків денний виторг може сягати щонайменше 6 тисяч гривень, а в більш завантажені дні – бути ще вищим. За словами продавчині, майже весь товар зазвичай розкуповують до кінця дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На озері Світязь із початком літнього сезону пожвавилася торгівля вуличною їжею. Продавці кажуть, що найбільший наплив відпочивальників розпочався минулими вихідними, а за день їм вдається реалізувати понад сотню пончиків.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь» У продажу – пончики з різноманітними начинками: шоколадом, бананом, згущеним молоком, вишнею, полуницею, чорницею, маком, а також біляші та сосиски в тісті. Вартість одного пончика становить 60 гривень.За словами продавчині Наталії, ціни покупців загалом влаштовують, хоча дехто при купівлі великої кількості просить зробити знижку.«Мені здається, що почався сезон дуже гарно. Людей дуже багато, особливо на вихідні. Уже з п'ятниці, суботи та неділі почався масовий приїзд відпочивальників», – розповіла вона.За день продавцям вдається продати від 100 пончиків і більше. Таким чином лише від продажу пончиків денний виторг може сягати щонайменше 6 тисяч гривень, а в більш завантажені дні – бути ще вищим. За словами продавчині, майже весь товар зазвичай розкуповують до кінця дня.

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