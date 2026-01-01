Компанія «Вілія» відкрила новий насіннєвий завод





Начальниця дільниці виготовлення насіння підприємства Любов Киричук розповіла, що рішення про будівництво нового комплексу було ухвалене через потребу підвищити якість доробки насіння та збільшити продуктивність виробництва. Попередній завод міг переробляти 6–10 т/год залежно від культури, тоді як новий забезпечує продуктивність до 12 т/год на повному циклі доробки.



Особливістю нового підприємства є модульна схема роботи. Завод дозволяє одночасно виконувати до п'яти технологічних операцій, а кожна машина працює незалежно. Це дає змогу гнучко формувати технологічний процес, за потреби пропускаючи окремі етапи або виконуючи повний цикл очищення, калібрування, фотосепарації та протруювання насіння. Завод працюватиме з пшеницею ячменем та соєю.



На підприємстві використовують хопери для зберігання зерна американського виробника Sukup, транспортне обладнання Simatek і Perry, зерноочисні машини датської Westrup, японський фотосепаратор Satake та протруювач Noro Gard.



За словами керівника департаменту аграрного виробництва Ярослава Мазуренка, рішення будувати новий завод ухвалили замість модернізації існуючого підприємства. Попередній комплекс уже не відповідав вимогам компанії за рівнем технологічності та якістю доробки насіння — йому бракувало сучасного обладнання, зокрема фотосепаратора, а також можливостей для гнучкої роботи з різними культурами.



«Ми вирішили не реконструювати старий завод, а побудувати новий за найсучаснішими технологіями, використовуючи найкраще обладнання, щоб отримати бездоганну якість готового продукту», — зазначив він.



Новий завод повністю забезпечить потреби компанії, яка обробляє близько 65 тис. га, а також дозволить постачати насіння аграріям Західної України.



«Цей завод дозволить на 100% закрити власні потреби і забезпечити потреби фермерів західного регіону в радіусі близько 200 км», — сказав він.



Після забезпечення власного виробництва компанія зможе виробляти приблизно такий самий обсяг насіння для ринку. Для сої цей потенціал є ще більшим завдяки довшому періоду доробки.



Мазуренко також наголосив, що західна Україна має сприятливий клімат для виробництва насіння зернових. Зокрема, місцеві умови дозволяють отримувати високоякісне насіння пшениці, тоді як насіннєвий матеріал із Європи нерідко містить домішки ячменю через особливості сівозміни.



«У Європі поля часто засмічені ячменем, тому навіть насіння, яке відповідає стандартам, може містити його домішки. Ми ж ретельно очищуємо насіннєвий матеріал і отримуємо продукцію вищої якості, до якої звикли українські фермери», — пояснив він.



Наразі компанія вже співпрацює з міжнародною селекційною компанією DSV, розмножуючи насіннєвий матеріал для оригінаторів. Після забезпечення власних потреб підприємство планує розширювати співпрацю з іншими партнерами та реалізовувати насіння українським аграріями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія «Волинь-Зерно-Продукт» (ВІЛІЯ) ввела в експлуатацію новий насіннєвий завод із продуктивністю до 12 т/год. Про це повідомляє кореспондент Latifundist.com з відкриття заводу.Начальниця дільниці виготовлення насіння підприємстварозповіла, що рішення про будівництво нового комплексу було ухвалене через потребу підвищити якість доробки насіння та збільшити продуктивність виробництва. Попередній завод міг переробляти 6–10 т/год залежно від культури, тоді як новий забезпечує продуктивність до 12 т/год на повному циклі доробки.Особливістю нового підприємства є модульна схема роботи. Завод дозволяє одночасно виконувати до п'яти технологічних операцій, а кожна машина працює незалежно. Це дає змогу гнучко формувати технологічний процес, за потреби пропускаючи окремі етапи або виконуючи повний цикл очищення, калібрування, фотосепарації та протруювання насіння. Завод працюватиме з пшеницею ячменем та соєю.На підприємстві використовують хопери для зберігання зерна американського виробника Sukup, транспортне обладнання Simatek і Perry, зерноочисні машини датської Westrup, японський фотосепаратор Satake та протруювач Noro Gard.За словами керівника департаменту аграрного виробництва, рішення будувати новий завод ухвалили замість модернізації існуючого підприємства. Попередній комплекс уже не відповідав вимогам компанії за рівнем технологічності та якістю доробки насіння — йому бракувало сучасного обладнання, зокрема фотосепаратора, а також можливостей для гнучкої роботи з різними культурами.«Ми вирішили не реконструювати старий завод, а побудувати новий за найсучаснішими технологіями, використовуючи найкраще обладнання, щоб отримати бездоганну якість готового продукту», — зазначив він.Новий завод повністю забезпечить потреби компанії, яка обробляє близько 65 тис. га, а також дозволить постачати насіння аграріям Західної України.«Цей завод дозволить на 100% закрити власні потреби і забезпечити потреби фермерів західного регіону в радіусі близько 200 км», — сказав він.Після забезпечення власного виробництва компанія зможе виробляти приблизно такий самий обсяг насіння для ринку. Для сої цей потенціал є ще більшим завдяки довшому періоду доробки.Мазуренко також наголосив, що західна Україна має сприятливий клімат для виробництва насіння зернових. Зокрема, місцеві умови дозволяють отримувати високоякісне насіння пшениці, тоді як насіннєвий матеріал із Європи нерідко містить домішки ячменю через особливості сівозміни.«У Європі поля часто засмічені ячменем, тому навіть насіння, яке відповідає стандартам, може містити його домішки. Ми ж ретельно очищуємо насіннєвий матеріал і отримуємо продукцію вищої якості, до якої звикли українські фермери», — пояснив він.Наразі компанія вже співпрацює з міжнародною селекційною компанією DSV, розмножуючи насіннєвий матеріал для оригінаторів. Після забезпечення власних потреб підприємство планує розширювати співпрацю з іншими партнерами та реалізовувати насіння українським аграріями.

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