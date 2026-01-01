Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 28 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 28 червня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 28 червня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 28 червня

Луцьк

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 18-20°, вдень 35-37°.

Область

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21°, вдень 33-38°.



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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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