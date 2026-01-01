Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 28 червня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 28 червня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.



Температура вночі 18-20°, вдень 35-37°.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.



Температура вночі 16-21°, вдень 33-38°.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 28 червня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.Температура вночі 18-20°, вдень 35-37°.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.Температура вночі 16-21°, вдень 33-38°.

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