Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 28 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 28 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 28 червня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 18-20°, вдень 35-37°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 16-21°, вдень 33-38°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 28 червня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 18-20°, вдень 35-37°.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 16-21°, вдень 33-38°.
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