На Волині перевірили якість води у річках та озерах: на яких пляжах можна купатися





Результати досліджень оприлюднили в Центрі контролю та профілактики хвороб.



Епідеміологи загалом дослідили 200 проб води водойм за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками на наявність вірусів і паразитів. Безпечними для купання є:



- річка Стир у Луцьку та місті Берестечко Луцького району,

- річка Сапалаївка на Теремнівських водоймах Луцька,

- штучна водойма мікрорайону Шахтарський у Нововолинську,

- озеро Згорани Велике в Ковельському районі,

- озеро Світязь в урочищі Гряда, рекреаційна зона "Незабудка", - "Куточок рибалки", урочище Тополине,

- озеро Пісочне в урочищі Ляпове Шацького нацпарку,

- річка Турія у Ковелі,

- річка Стохід у селі Любешів Камінь-Каширського району.



З повним списком 40 перевірених об'єктів можна ознайомитися за



В Центрі контролю та профілактик и хвороб резюмують: наразі вода у водомах області відповідає вимогам, збудники інфекційних захворювань не виявлено. Санітарно-хімічні показники відповідають нормативам, окрім природного вмісту заліза у водоймах Камінь-Каширського району та у річці Луга в місті Володимир.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 40 місцях масового відпочинку на Волині перевірили якість води. Йдеться про 15 офіційних пляжів, розміщених на 9 річках і 22 озерах області.Результати досліджень оприлюднили в Центрі контролю та профілактики хвороб.Епідеміологи загалом дослідили 200 проб води водойм за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками на наявність вірусів і паразитів. Безпечними для купання є:- річка Стир у Луцьку та місті Берестечко Луцького району,- річка Сапалаївка на Теремнівських водоймах Луцька,- штучна водойма мікрорайону Шахтарський у Нововолинську,- озеро Згорани Велике в Ковельському районі,- озеро Світязь в урочищі Гряда, рекреаційна зона "Незабудка", - "Куточок рибалки", урочище Тополине,- озеро Пісочне в урочищі Ляпове Шацького нацпарку,- річка Турія у Ковелі,- річка Стохід у селі Любешів Камінь-Каширського району.З повним списком 40 перевірених об'єктів можна ознайомитися за посиланням В Центрі контролю та профілактик и хвороб резюмують: наразі вода у водомах області відповідає вимогам, збудники інфекційних захворювань не виявлено. Санітарно-хімічні показники відповідають нормативам, окрім природного вмісту заліза у водоймах Камінь-Каширського району та у річці Луга в місті Володимир.

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