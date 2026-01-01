На Волині перевірили якість води у річках та озерах: на яких пляжах можна купатися
Сьогодні, 20:38
У 40 місцях масового відпочинку на Волині перевірили якість води. Йдеться про 15 офіційних пляжів, розміщених на 9 річках і 22 озерах області.
Результати досліджень оприлюднили в Центрі контролю та профілактики хвороб.
Епідеміологи загалом дослідили 200 проб води водойм за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками на наявність вірусів і паразитів. Безпечними для купання є:
- річка Стир у Луцьку та місті Берестечко Луцького району,
- річка Сапалаївка на Теремнівських водоймах Луцька,
- штучна водойма мікрорайону Шахтарський у Нововолинську,
- озеро Згорани Велике в Ковельському районі,
- озеро Світязь в урочищі Гряда, рекреаційна зона "Незабудка", - "Куточок рибалки", урочище Тополине,
- озеро Пісочне в урочищі Ляпове Шацького нацпарку,
- річка Турія у Ковелі,
- річка Стохід у селі Любешів Камінь-Каширського району.
З повним списком 40 перевірених об'єктів можна ознайомитися за посиланням.
В Центрі контролю та профілактик и хвороб резюмують: наразі вода у водомах області відповідає вимогам, збудники інфекційних захворювань не виявлено. Санітарно-хімічні показники відповідають нормативам, окрім природного вмісту заліза у водоймах Камінь-Каширського району та у річці Луга в місті Володимир.
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Результати досліджень оприлюднили в Центрі контролю та профілактики хвороб.
Епідеміологи загалом дослідили 200 проб води водойм за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками на наявність вірусів і паразитів. Безпечними для купання є:
- річка Стир у Луцьку та місті Берестечко Луцького району,
- річка Сапалаївка на Теремнівських водоймах Луцька,
- штучна водойма мікрорайону Шахтарський у Нововолинську,
- озеро Згорани Велике в Ковельському районі,
- озеро Світязь в урочищі Гряда, рекреаційна зона "Незабудка", - "Куточок рибалки", урочище Тополине,
- озеро Пісочне в урочищі Ляпове Шацького нацпарку,
- річка Турія у Ковелі,
- річка Стохід у селі Любешів Камінь-Каширського району.
З повним списком 40 перевірених об'єктів можна ознайомитися за посиланням.
В Центрі контролю та профілактик и хвороб резюмують: наразі вода у водомах області відповідає вимогам, збудники інфекційних захворювань не виявлено. Санітарно-хімічні показники відповідають нормативам, окрім природного вмісту заліза у водоймах Камінь-Каширського району та у річці Луга в місті Володимир.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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