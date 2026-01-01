На Волині є озеро у формі серця: де розташоване і чому йти туди небезпечно
Сьогодні, 22:12
Озеро Навраття, яке називають серцем Шацьких озер, залишається однією з найменш досліджених природних територій Волині. Через трясовини, важкопрохідні канали та хащі шлях до нього становить небезпеку.
Тому в національному парку не рекомендують відвідувати водойму заради цікавості. Більше інформації про унікальне озеро повідомляє OBOZ.UA.
Озеро Навраття розташоване у заповідній зоні Шацького національного природного парку серед непрохідних боліт і густих лісів. Водойма має природну форму серця, через що його й називають серцем Шацьких озер.
Воно є найменшим серед водойм Шацького поозер’я. Площа озера становить 1,9 гектара, довжина – 175 метрів, ширина – 150 метрів. Максимальна глибина сягає 2 метрів, а середня – близько 1 метра.
Навраття належить до маловідомих і найменш досліджених територій.
Тут можна побачити свіжі сліди диких тварин, численних птахів водно-болотного комплексу, первозданні ліси та майже недоторкану природу.
Водночас маршрут до озера є небезпечним. Дістатися водойми можна лише через трясовину, ледве прохідні канали та густі хащі, тому туристам радять не вирушати туди без потреби.
"Маршрут до озера небезпечний, так як проходить через трясовину, ледве прохідні канали та хащі, тому ради цікавості йти до озера не рекомендуємо", – застерегли у Шацькому національному природному парку.
Збереження таких важкодоступних природних куточків допомагає охороняти унікальні екосистеми та біорізноманіття Волині.
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Тому в національному парку не рекомендують відвідувати водойму заради цікавості. Більше інформації про унікальне озеро повідомляє OBOZ.UA.
Озеро Навраття розташоване у заповідній зоні Шацького національного природного парку серед непрохідних боліт і густих лісів. Водойма має природну форму серця, через що його й називають серцем Шацьких озер.
Воно є найменшим серед водойм Шацького поозер’я. Площа озера становить 1,9 гектара, довжина – 175 метрів, ширина – 150 метрів. Максимальна глибина сягає 2 метрів, а середня – близько 1 метра.
Навраття належить до маловідомих і найменш досліджених територій.
Тут можна побачити свіжі сліди диких тварин, численних птахів водно-болотного комплексу, первозданні ліси та майже недоторкану природу.
Водночас маршрут до озера є небезпечним. Дістатися водойми можна лише через трясовину, ледве прохідні канали та густі хащі, тому туристам радять не вирушати туди без потреби.
"Маршрут до озера небезпечний, так як проходить через трясовину, ледве прохідні канали та хащі, тому ради цікавості йти до озера не рекомендуємо", – застерегли у Шацькому національному природному парку.
Збереження таких важкодоступних природних куточків допомагає охороняти унікальні екосистеми та біорізноманіття Волині.
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