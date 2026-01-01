На війні загинув Герой з Волині Євген Мазурок

Євген Мазурок.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



"24 червня на Донеччині загинув Захисник Євген Мазурок, 1986 року народження, мешканець Нововолинська", - йдеться у повідомленні.



Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув мешканець Нововолинської громади, захисникПро це повідомив міський голова Нововолинська"24 червня на Донеччині загинув Захисник Євген Мазурок, 1986 року народження, мешканець Нововолинська", - йдеться у повідомленні.Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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