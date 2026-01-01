На війні загинув Герой з Волині Євген Мазурок
Сьогодні, 21:15
На фронті загинув мешканець Нововолинської громади, захисник Євген Мазурок.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"24 червня на Донеччині загинув Захисник Євген Мазурок, 1986 року народження, мешканець Нововолинська", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"24 червня на Донеччині загинув Захисник Євген Мазурок, 1986 року народження, мешканець Нововолинська", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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