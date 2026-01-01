На війні загинув Герой з Волині Євген Мазурок

На війні загинув Герой з Волині Євген Мазурок
На фронті загинув мешканець Нововолинської громади, захисник Євген Мазурок.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"24 червня на Донеччині загинув Захисник Євген Мазурок, 1986 року народження, мешканець Нововолинська", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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