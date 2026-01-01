У Ковелі за 87,5 мільйона гривень продають великий холодильний склад

У Ковелі за 87,5 мільйона гривень продають великий холодильний склад
У Ковелі виставили на продаж великий холодильний склад висотного зберігання, який повністю модернізований і готовий до логістичної чи виробничої діяльності.

Така інформація вказана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, передає ВСН.

Об'єкт є готовим бізнесом, що спеціалізується на зберіганні харчової продукції. Склад має площу 1019,5 квадратних метрів. Склад розташований в окремому одноповерховому приміщенні по вулиці Грушевського у місті Ковель. Комплекс розміщений на приватній земельній ділянці площею 0,32 гектара та має зручне логістичне розташування, неподалік траси Київ–Варшава.

Простір розрахований на 1700 палетомісць. У 2020 році на об'єкті провели повну модернізацію, яка включала запуск нової холодильної системи, що здатна забезпечувати температурний режим у діапазоні від +5°C до -30°C. Потужність електропостачання складає 320 кВт, а опалення забезпечує власна котельня.

Територія повністю асфальтована та пристосована для руху великовантажного транспорту, обладнана системами відеоспостереження, охорони й сигналізації. Об'єкт має автономне водопостачання зі свердловини, каналізацію-септик та санвузол.

Вартість цього комерційного об'єкта становить 87 500 000 гривень.

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Теги: нерухомість, продаж, Волинь
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