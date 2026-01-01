У Ковелі за 87,5 мільйона гривень продають великий холодильний склад





Така інформація вказана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, передає



Об'єкт є готовим бізнесом, що спеціалізується на зберіганні харчової продукції. Склад має площу 1019,5 квадратних метрів. Склад розташований в окремому одноповерховому приміщенні по вулиці Грушевського у місті Ковель. Комплекс розміщений на приватній земельній ділянці площею 0,32 гектара та має зручне логістичне розташування, неподалік траси Київ–Варшава.



Простір розрахований на 1700 палетомісць. У 2020 році на об'єкті провели повну модернізацію, яка включала запуск нової холодильної системи, що здатна забезпечувати температурний режим у діапазоні від +5°C до -30°C. Потужність електропостачання складає 320 кВт, а опалення забезпечує власна котельня.



Територія повністю асфальтована та пристосована для руху великовантажного транспорту, обладнана системами відеоспостереження, охорони й сигналізації. Об'єкт має автономне водопостачання зі свердловини, каналізацію-септик та санвузол.



Вартість цього комерційного об'єкта становить 87 500 000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі виставили на продаж великий холодильний склад висотного зберігання, який повністю модернізований і готовий до логістичної чи виробничої діяльності.Така інформація вказана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, передає ВСН Об'єкт є готовим бізнесом, що спеціалізується на зберіганні харчової продукції. Склад має площу 1019,5 квадратних метрів. Склад розташований в окремому одноповерховому приміщенні по вулиці Грушевського у місті Ковель. Комплекс розміщений на приватній земельній ділянці площею 0,32 гектара та має зручне логістичне розташування, неподалік траси Київ–Варшава.Простір розрахований на 1700 палетомісць. У 2020 році на об'єкті провели повну модернізацію, яка включала запуск нової холодильної системи, що здатна забезпечувати температурний режим у діапазоні від +5°C до -30°C. Потужність електропостачання складає 320 кВт, а опалення забезпечує власна котельня.Територія повністю асфальтована та пристосована для руху великовантажного транспорту, обладнана системами відеоспостереження, охорони й сигналізації. Об'єкт має автономне водопостачання зі свердловини, каналізацію-септик та санвузол.Вартість цього комерційного об'єкта становить 87 500 000 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію