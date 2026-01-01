Від найманого працівника до підприємця: що потрібно підготувати перед реєстрацією





Спершу порахувати соціальний внесок

Найбільший острах тих, хто думає про підприємництво без звільнення, — подвійні внески: і як працівник, і як ФОП. Закон № 4536-IX знімає саме його. Коли роботодавець сплачує за вас ЄСВ не менше мінімального (1 902,34 грн на місяць у 2026 році), як підприємець ви за ці місяці не доплачуєте нічого.



Раніше так звільняли тільки людей з основним місцем роботи, тепер — і сумісників. Протестувати власну справу стало дешевше:





Вибрати групу і перевірити борги

До заяви визначтеся з видами діяльності та системою оподаткування. Коди КВЕД краще зазначити із запасом: на розмір податку їхня кількість не впливає. Далі — вибір групи спрощеної системи, від якої залежать ставки й ліміти доходу:



1 група — єдиний податок 332,80 грн на місяць, ліміт до 1,44 млн грн на рік, без найманих працівників;

2 група — єдиний податок 1 729,40 грн, ліміт до 7,21 млн грн, до десяти найманих;

3 група — 5% від доходу плюс 1% військового збору, ліміт до 10,09 млн грн, без обмежень щодо замовників.

Окремо перевірте борги перед податковою на tax.gov.ua: несплачена заборгованість обертається автоматичною відмовою у спрощеній системі, і підприємець непомітно опиняється на загальній зі ставкою 18%. ФОП третьої групи подає заяву на єдиний податок протягом десяти днів від реєстрації.





Зареєструватися онлайн

Реєстрація — найшвидший етап. Через портал «Дія» відкрити ФОП реально за один день: знадобиться кваліфікований електронний підпис, форму заповнюють за десять хвилин, а рішення система ухвалює автоматично. Виписка з реєстру надходить за три робочі дні, безплатно. Без підпису лишається ЦНАП — з паспортом та ідентифікаційним кодом реєстрація триває до доби.



Рахунок і нові обов’язки

Після реєстрації потрібен окремий рахунок ФОП — бізнес-надходження не можна змішувати з особистою карткою. Відкрити його просто у застосунку: у monobank ним уже користуються понад 482 тисячі підприємців, обслуговування коштує 0 грн, а наявному клієнту достатньо кількох кліків. До нього легко додати валютні рахунки в доларах і євро та доступ для бухгалтера.



Головна зміна після переходу — фінансова самостійність. Тепер ви самі стежите за податками, деклараціями та річним лімітом доходу. Пропущений соціальний внесок означає штраф і місяць втраченого страхового стажу для пенсії. Інструменти на кшталт monobank знімають більшу частину рутини, але стежити за строками доведеться самому — і саме готовність до цього робить перехід у власну справу спокійним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 жовтня 2025 року найманий працівник, який паралельно реєструє власну справу, може не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе — за умови, що роботодавець уже перерахував за нього щонайменше мінімальний внесок (Закон № 4536-IX). Новація прибирає головний фінансовий бар’єр — розберемо, що підготувати, щоб подати заяву.Найбільший острах тих, хто думає про підприємництво без звільнення, — подвійні внески: і як працівник, і як ФОП. Закон № 4536-IX знімає саме його. Коли роботодавець сплачує за вас ЄСВ не менше мінімального (1 902,34 грн на місяць у 2026 році), як підприємець ви за ці місяці не доплачуєте нічого.Раніше так звільняли тільки людей з основним місцем роботи, тепер — і сумісників. Протестувати власну справу стало дешевше: відкрити ФОП можна паралельно з найманням, не подвоюючи обов’язкові платежі.До заяви визначтеся з видами діяльності та системою оподаткування. Коди КВЕД краще зазначити із запасом: на розмір податку їхня кількість не впливає. Далі — вибір групи спрощеної системи, від якої залежать ставки й ліміти доходу:Окремо перевірте борги перед податковою на tax.gov.ua: несплачена заборгованість обертається автоматичною відмовою у спрощеній системі, і підприємець непомітно опиняється на загальній зі ставкою 18%. ФОП третьої групи подає заяву на єдиний податок протягом десяти днів від реєстрації.Реєстрація — найшвидший етап. Через портал «Дія» відкрити ФОП реально за один день: знадобиться кваліфікований електронний підпис, форму заповнюють за десять хвилин, а рішення система ухвалює автоматично. Виписка з реєстру надходить за три робочі дні, безплатно. Без підпису лишається ЦНАП — з паспортом та ідентифікаційним кодом реєстрація триває до доби.Після реєстрації потрібен окремий рахунок ФОП — бізнес-надходження не можна змішувати з особистою карткою. Відкрити його просто у застосунку: у monobank ним уже користуються понад 482 тисячі підприємців, обслуговування коштує 0 грн, а наявному клієнту достатньо кількох кліків. До нього легко додати валютні рахунки в доларах і євро та доступ для бухгалтера.Головна зміна після переходу — фінансова самостійність. Тепер ви самі стежите за податками, деклараціями та річним лімітом доходу. Пропущений соціальний внесок означає штраф і місяць втраченого страхового стажу для пенсії. Інструменти на кшталт monobank знімають більшу частину рутини, але стежити за строками доведеться самому — і саме готовність до цього робить перехід у власну справу спокійним.

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