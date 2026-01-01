Втрати РФ зростають: за добу ЗСУ знешкодили ще 1 350 окупантів
Сьогодні, 09:15
За минулу добу російська армія втратила 1350 одиниць особового складу, бронетехніку та пів сотні артилерійських систем.
Про це 27 червня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.26 орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 399 720 (+1350) осіб;
танків — 12 060 (+1);
бойових броньованих машин — 24 835 (+12);
артилерійських систем — 44 857 (+58);
РСЗВ — 1899 (+3);
засоби ППО — 1447 (0);
літаків — 436 (0);
гелікоптерів — 353 (0) ;
наземні робототехнічні комплекси — 1740 (+11) ;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 375 611 (+1 951);
крилаті ракети — 4790 (+3);
кораблі / катери — 33 (0);
підводні човни —2 (0);
автомобільна техніка та автоцистерни — 112 634 (+488);
спеціальна техніка — 4 353 (+5).
Дані уточнюються.
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Про це 27 червня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.26 орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 399 720 (+1350) осіб;
танків — 12 060 (+1);
бойових броньованих машин — 24 835 (+12);
артилерійських систем — 44 857 (+58);
РСЗВ — 1899 (+3);
засоби ППО — 1447 (0);
літаків — 436 (0);
гелікоптерів — 353 (0) ;
наземні робототехнічні комплекси — 1740 (+11) ;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 375 611 (+1 951);
крилаті ракети — 4790 (+3);
кораблі / катери — 33 (0);
підводні човни —2 (0);
автомобільна техніка та автоцистерни — 112 634 (+488);
спеціальна техніка — 4 353 (+5).
Дані уточнюються.
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