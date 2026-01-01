Втрати РФ зростають: за добу ЗСУ знешкодили ще 1 350 окупантів





Про це 27 червня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.26 орієнтовно становлять:



особового складу — близько 1 399 720 (+1350) осіб;

танків — 12 060 (+1);

бойових броньованих машин — 24 835 (+12);

артилерійських систем — 44 857 (+58);

РСЗВ — 1899 (+3);

засоби ППО — 1447 (0);

літаків — 436 (0);

гелікоптерів — 353 (0) ;

наземні робототехнічні комплекси — 1740 (+11) ;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 375 611 (+1 951);

крилаті ракети — 4790 (+3);

кораблі / катери — 33 (0);

підводні човни —2 (0);

автомобільна техніка та автоцистерни — 112 634 (+488);

спеціальна техніка — 4 353 (+5).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу російська армія втратила 1350 одиниць особового складу, бронетехніку та пів сотні артилерійських систем.Про це 27 червня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.26 орієнтовно становлять:особового складу — близько 1 399 720 (+1350) осіб;танків — 12 060 (+1);бойових броньованих машин — 24 835 (+12);артилерійських систем — 44 857 (+58);РСЗВ — 1899 (+3);засоби ППО — 1447 (0);літаків — 436 (0);гелікоптерів — 353 (0) ;наземні робототехнічні комплекси — 1740 (+11) ;БПЛА оперативно-тактичного рівня — 375 611 (+1 951);крилаті ракети — 4790 (+3);кораблі / катери — 33 (0);підводні човни —2 (0);автомобільна техніка та автоцистерни — 112 634 (+488);спеціальна техніка — 4 353 (+5).Дані уточнюються.

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