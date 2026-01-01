На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому на війні поліцейському. ВІДЕО

У Горохові встановили пам'ятний знак на фасаді приміщення Відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції, де Юрій Леонтійович Кривошапка багато років проходив службу.Про це повідомили у поліції Волинської області.Право відкрити меморіальну дошку надали дружині та дітям загиблого Героя.У заході взяли участь рідні поліцейського – дружина, діти, батьки, сестра, родичі, заступник начальника ГУНП у Волинській області, бійці стрілецького батальйону, колеги, представники місцевої влади та громадськості.народився у селі Шклинь на Горохівщині. В органах внутрішніх справ служив із 2008 року, а з 2015-го працював на різних посадах у підрозділах поліції Горохова. У червні 2024 року добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції Волині. 28 червня 2025 року загинув під час виконання бойового завдання. Йому назавжди залишиться 38 років.«Юрій до останнього подиху залишався вірним Присязі, мужньо захищаючи Україну, свою родину та кожного з нас. Він був відданим поліцейським, надійним побратимом і справжнім воїном. Сьогодні, відкриваючи меморіальну дошку, ми віддаємо шану його подвигу та увічнюємо пам’ять про людину, яка віддала найдорожче - власне життя - за свободу і майбутнє своєї держави. Його ім’я назавжди залишиться в історії волинської поліції і в пам’яті поколінь. Нехай ця дошка стане нагадуванням кожному про ціну миру, свободи та незалежності України», – зазначивБоєць стрілецького батальйону Волині, побратим загиблогорозповів, що звістка про загибель Юрія стала для нього великим потрясінням. Близько півтора місяця вони разом перебували на позиціях, підтримували один одного та багато спілкувалися. За словами Олександра, Юрій часто говорив про свою родину та мріяв якнайшвидше повернутися додому.«У найважчі моменти нас підтримували думки про рідних. Юрій щодня згадував дружину й дітей, дуже за ними сумував. Пам’ятаю, як він хотів вийти з позицій до Дня народження свого сина Лук’яна. На жаль, цього не сталося. Для мене його загибель стала великою втратою, а його вчинок - прикладом справжньої мужності та самопожертви», - поділився поліцейський-доброволець.Присутні вшанували пам'ять загиблого Героя хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки.