Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 27 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 27 червня.
Прогноз погоди на 27 червня
Луцьк
Малохмарно. Без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 32-34°.
Область
Малохмарно. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 30-35°.
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Прогноз погоди на 27 червня
Луцьк
Малохмарно. Без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 32-34°.
Область
Малохмарно. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 30-35°.
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