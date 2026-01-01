Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 27 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 27 червня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 27 червня.

Прогноз погоди на 27 червня

Луцьк

Малохмарно. Без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 32-34°.

Область

Малохмарно. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 30-35°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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