Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 27 червня





Прогноз погоди на 27 червня



Луцьк



Малохмарно. Без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 32-34°.



Область



Малохмарно. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 30-35°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 27 червня.Малохмарно. Без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 32-34°.Малохмарно. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 30-35°.

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