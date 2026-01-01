Двоє 19-річних жителів Рівненщини на замовлення Росії підпалили суд та відділення банку у Луцьку

Волинські поліцейські оперативно затримали зловмисників, причетних до двох підпалів установ у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Поліцейські менш ніж за добу встановили та затримали осіб, причетних до двох підпалів, які сталися ввечері 24 червня у Луцьку. Для розкриття злочинів упродовж ночі було задіяно комплекс слідчих та оперативних заходів. Попередньо встановлено, що фігуранти діяли на замовлення ворожих спецслужб.Близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про загоряння будівлі Господарського суду. Вогонь спричинив незначні пошкодження, пожежу оперативно ліквідували. Також унаслідок займання зазнав ушкоджень автомобіль мешканця Рівненської області. Ніхто не постраждав.Менш ніж за півтори години, близько 23:45, сталося ще одне займання – цього разу вхідних дверей одного з банків на проспекті Соборності.Під час огляду місць подій спеціалісти-криміналісти виявили пластикові ємності із залишками речовин, що вказувало на умисний характер обох підпалів.За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.Упродовж ночі правоохоронці проводили невідкладні слідчі та оперативно-розшукові заходи, аби встановити осіб, причетних до злочинів.До роботи були залучені працівники управління карного розшуку ГУНП, кримінальної поліції та слідства Луцького районного управління поліції. Також використовувалися можливості кримінального аналізу та оперативних служб ГУНП. Заходи проводилися у взаємодії зі співробітниками Управління СБУ у Волинській області за силової підтримки спецпідрозділу TacTeam Управління патрульної поліції.Правоохоронці ретельно оглянули місця подій, зафіксували та вилучили речові докази, опрацювали відеозаписи з камер спостереження поблизу. Паралельно поліцейські опитували можливих очевидців.Завдяки злагодженій роботі та комплексу проведених заходів правоохоронцям вдалося оперативно вийти на слід зловмисників. Ними виявилися двоє 19-річних жителів Рівненської області. Попередньо відомо, що вони це зробили на замовлення ворожих спецслужб.Фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжних заходів.