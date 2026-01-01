РБ зводить військову інфраструктуру біля кордону з Україною: розвідка попереджає про підготовку до «розширення агресії»

РБ зводить військову інфраструктуру біля кордону з Україною: розвідка попереджає про підготовку до «розширення агресії»
У Білорусі під впливом Росії зводять військову інфраструктуру неподалік кордону з Україною. Мінську вже передали сигнали, що це треба припиняти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За словами президента, про ситуацію у Білорусі йому розповів в.о. голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.

"Олег Луговський доповів про реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів щодо підготовки до потенційного розширення агресії проти України", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що вздовж українського кордону в Білорусі завершують будівництво інфраструктури доріг та баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Вони не мають жодного іншого сенсу, окрім військового.

Мова про наступні прикордонні напрямки:

Кобрин - Ковель;
Іванове - Маневичі;
Лунинець - Сарни;
Речиця - Коростень;
Гомель - Чернігів.

"Знаємо, що у російських документах це описується саме в контексті завдань так званої "СВО", - додав президент.

Зеленський звернув увагу, що Білорусь уже отримала від України сигнали щодо такої діяльності та щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією з метою затягнути чи масштабувати війну.

"Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для світу. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинено. Кроки, спрямовані на деескалацію та мир, мають бути зроблені саме білоруською стороною", - додав він.

Чутки про зустріч Лукашенка із представниками Зеленського

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він нібито зустрічався з представниками президента України Володимира Зеленського.

За словами Лукашенка, він "не хоче", щоб білоруси воювали проти українців. Також диктатор заявив про потребу домовлятися.

До речі, ще у травні президент України Володимир Зеленський заявляв, що в Росії розглядають проведення операцій з території Білорусі, у тому числі наступ на українську територію з півночі.

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Теги: Росія, війна, Білорусь
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