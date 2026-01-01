Сарана в Україні: чи дійде шкідник до Волині





На тлі цього в інформаційному просторі також з’являються повідомлення про інших великих прямокрилих комах, які інколи помилково сприймаються як сарана. Фахівці зауважують, що частина таких випадків може стосуватися звичайних місцевих видів, зокрема коників чи так званого “сірого коника”, які не становлять аграрної загрози.



Подібні повідомлення традиційно викликають занепокоєння у регіонах, де сільське господарство є одним із ключових секторів економіки. Тому журналісти



У департаменті агропромислового розвитку Волинської області зазначають, що звернень від аграріїв щодо появи або масового розповсюдження сарани наразі не надходило. Також відсутні офіційно підтверджені випадки її нашестя в регіоні.



Представник департаменту Юрій Юрченко наголошує, що навіть поодинокі випадки не набували характеру проблеми для сільського господарства області.



«Не фіксували. Можливо, поодинокі випадки були, але до нас ніхто не звертався».



За його словами, потенційно сарана може становити загрозу для врожаїв сільськогосподарських культур, оскільки в окремих випадках здатна знищувати значні площі посівів. Водночас станом на сьогодні підстав для занепокоєння у Волинській області немає.



Науковці пов’язують активізацію сарани в окремих регіонах із кліматичними умовами, зокрема підвищенням температур і посушливими періодами, які сприяють її розмноженню.



Доктор біологічних наук, завідувачка кафедри зоології ВНУ імені Лесі Українки Катерина Сухомлін пояснює, що сарана є переважно видом тропічних і субтропічних зон, де існують інші природні умови для формування масових зграй.



«Зараз такої можливості немає, загрози для Волинської області сарана не становить. Це типовий тропічний вид».



Вона додає, що навіть попри наявність окремих видів сарани на території України, зокрема й на Волині, вони не мають здатності до формування так званої мігруючої форми, яка і є причиною «нашестя». Фахівчиня пояснює, що ключовим фактором є щільність популяції та кліматичні умови. Саме за їх збігу окремі види сарани можуть переходити до масового розмноження і міграції.



Однак для Волинської області такі умови не є характерними. Регіон має помірно вологий клімат, без тривалих періодів спеки та посухи, які зазвичай сприяють розвитку перелітних форм сарани. Пані Катерина також наголошує, що навіть у разі зміни клімату такі процеси є тривалими і не відбуваються різко протягом одного-двох сезонів.



Голова асоціації аграріїв Волині Руслан Хомич у коментарі журналістам ВСН зазначив, що у випадку потенційного нашестя шкідників механізмів компенсації для аграріїв наразі не передбачено. За його словами, у подібних ситуаціях ані фермери, ані сільгоспвиробники не можуть розраховувати на відшкодування збитків з боку держави або місцевої влади.



Однак, попри повідомлення про активізацію сарани на півдні України, у Волинській області ситуація залишається стабільною. Офіційні структури не фіксують звернень від аграріїв, а науковці не бачать умов для формування масових зграй шкідника в регіоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В українських медіа останніми днями поширюється інформація про масову появу сарани в окремих регіонах півдня України, зорема в Одесі. Йдеться про локальні осередки шкідника, який у сприятливих умовах може швидко розмножуватися та завдавати значної шкоди сільському господарству.На тлі цього в інформаційному просторі також з’являються повідомлення про інших великих прямокрилих комах, які інколи помилково сприймаються як сарана. Фахівці зауважують, що частина таких випадків може стосуватися звичайних місцевих видів, зокрема коників чи так званого “сірого коника”, які не становлять аграрної загрози.Подібні повідомлення традиційно викликають занепокоєння у регіонах, де сільське господарство є одним із ключових секторів економіки. Тому журналісти ВСН вирішили з’ясувати, чи справді йдеться про потенційне нашестя сарани, чи це перебільшення або плутанина з іншими видами, а також чи може така ситуація за певних умов загрожувати Волинській області та які наслідки це могло б мати.У департаменті агропромислового розвитку Волинської області зазначають, що звернень від аграріїв щодо появи або масового розповсюдження сарани наразі не надходило. Також відсутні офіційно підтверджені випадки її нашестя в регіоні.Представник департаментунаголошує, що навіть поодинокі випадки не набували характеру проблеми для сільського господарства області.«Не фіксували. Можливо, поодинокі випадки були, але до нас ніхто не звертався».За його словами, потенційно сарана може становити загрозу для врожаїв сільськогосподарських культур, оскільки в окремих випадках здатна знищувати значні площі посівів. Водночас станом на сьогодні підстав для занепокоєння у Волинській області немає.Науковці пов’язують активізацію сарани в окремих регіонах із кліматичними умовами, зокрема підвищенням температур і посушливими періодами, які сприяють її розмноженню.Доктор біологічних наук, завідувачка кафедри зоології ВНУ імені Лесі Українкипояснює, що сарана є переважно видом тропічних і субтропічних зон, де існують інші природні умови для формування масових зграй.«Зараз такої можливості немає, загрози для Волинської області сарана не становить. Це типовий тропічний вид».Вона додає, що навіть попри наявність окремих видів сарани на території України, зокрема й на Волині, вони не мають здатності до формування так званої мігруючої форми, яка і є причиною «нашестя». Фахівчиня пояснює, що ключовим фактором є щільність популяції та кліматичні умови. Саме за їх збігу окремі види сарани можуть переходити до масового розмноження і міграції.Однак для Волинської області такі умови не є характерними. Регіон має помірно вологий клімат, без тривалих періодів спеки та посухи, які зазвичай сприяють розвитку перелітних форм сарани. Пані Катерина також наголошує, що навіть у разі зміни клімату такі процеси є тривалими і не відбуваються різко протягом одного-двох сезонів.Голова асоціації аграріїв Волиніу коментарі журналістам ВСН зазначив, що у випадку потенційного нашестя шкідників механізмів компенсації для аграріїв наразі не передбачено. За його словами, у подібних ситуаціях ані фермери, ані сільгоспвиробники не можуть розраховувати на відшкодування збитків з боку держави або місцевої влади.Однак, попри повідомлення про активізацію сарани на півдні України, у Волинській області ситуація залишається стабільною. Офіційні структури не фіксують звернень від аграріїв, а науковці не бачать умов для формування масових зграй шкідника в регіоні.

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