Чи очікувати магнітні бурі 26 червня: прогноз

У п’ятницю, 26 червня 2026 року, прогнозують слабку магнітну активність.Як повідомляють у meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабкій геомагнітній активності.За даними Meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні. За минулу добу на Сонці зафіксовано дев’ять спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю.Очікується, що у п’ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.