Посилки «Укрпоштою» до ЄС подорожчають: кому та скільки доведеться доплатити

З 1 липня країни ЄС запроваджують нові правила оформлення деяких посилок. Йдеться не лише про зміну процедур, а й появу нових зборів, які можуть вплинути на фінальну вартість відправлень.Про це йдеться у публікації генерального директора АТ "Укрпошта"у Facebook."Увага - мито на посилки! Але не в Україну, а з України", - написав очільник "Укрпошти".Він уточнив, що з 1 липня 2026 року всі 27 країн Європейського Союзу починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок.Смілянський зауважив, що це - дуже важлива, хоча й не радісна новина для всіх українців, які:- продають товари в ЄС;- відправляють в інші країни зразки продукції;- відправляють рідним чи близьким подарунки вартістю понад 45 євро.За словами Смілянського, "через дуже стислі строки країни запускатимуть нові правила поступово".При цьому основні зміни такі:- якщо ПДВ уже сплачений на маркетплейсі - стягуватиметься сервісний збір 3 євро за кожен товарний код;- якщо ПДВ не сплачений, а країна вже технічно готова "Укрпошта" одразу оформлюватиме і ПДВ (спочатку це буде п'ять країн, інші приєднаються згодом);- можуть стягуватися також національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора.Насамкінець Смілянський повідомив, що команда "Укрпошти" вже виконала величезну роботу:- погодила процеси з усіма 27 країнами ЄС;- реалізувала повну ІТ-інтеграцію через систему International Post Corporation (IPC) - міжнародної організації зі штаб-квартирою в Брюсселі, яка об’єднує провідних поштових операторів світу.