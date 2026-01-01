Посилки «Укрпоштою» до ЄС подорожчають: кому та скільки доведеться доплатити
25 червня, 23:19
З 1 липня країни ЄС запроваджують нові правила оформлення деяких посилок. Йдеться не лише про зміну процедур, а й появу нових зборів, які можуть вплинути на фінальну вартість відправлень.
Про це йдеться у публікації генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.
Що змінюється в липні й для кого саме
"Увага - мито на посилки! Але не в Україну, а з України", - написав очільник "Укрпошти".
Він уточнив, що з 1 липня 2026 року всі 27 країн Європейського Союзу починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок.
Смілянський зауважив, що це - дуже важлива, хоча й не радісна новина для всіх українців, які:
- продають товари в ЄС;
- відправляють в інші країни зразки продукції;
- відправляють рідним чи близьким подарунки вартістю понад 45 євро.
До чого варто підготуватись відправникам
За словами Смілянського, "через дуже стислі строки країни запускатимуть нові правила поступово".
При цьому основні зміни такі:
- якщо ПДВ уже сплачений на маркетплейсі - стягуватиметься сервісний збір 3 євро за кожен товарний код;
- якщо ПДВ не сплачений, а країна вже технічно готова "Укрпошта" одразу оформлюватиме і ПДВ (спочатку це буде п'ять країн, інші приєднаються згодом);
- можуть стягуватися також національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора.
Чи зміниться для клієнтів щось ще, крім вартості
Насамкінець Смілянський повідомив, що команда "Укрпошти" вже виконала величезну роботу:
- погодила процеси з усіма 27 країнами ЄС;
- реалізувала повну ІТ-інтеграцію через систему International Post Corporation (IPC) - міжнародної організації зі штаб-квартирою в Брюсселі, яка об’єднує провідних поштових операторів світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у публікації генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.
Що змінюється в липні й для кого саме
"Увага - мито на посилки! Але не в Україну, а з України", - написав очільник "Укрпошти".
Він уточнив, що з 1 липня 2026 року всі 27 країн Європейського Союзу починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок.
Смілянський зауважив, що це - дуже важлива, хоча й не радісна новина для всіх українців, які:
- продають товари в ЄС;
- відправляють в інші країни зразки продукції;
- відправляють рідним чи близьким подарунки вартістю понад 45 євро.
До чого варто підготуватись відправникам
За словами Смілянського, "через дуже стислі строки країни запускатимуть нові правила поступово".
При цьому основні зміни такі:
- якщо ПДВ уже сплачений на маркетплейсі - стягуватиметься сервісний збір 3 євро за кожен товарний код;
- якщо ПДВ не сплачений, а країна вже технічно готова "Укрпошта" одразу оформлюватиме і ПДВ (спочатку це буде п'ять країн, інші приєднаються згодом);
- можуть стягуватися також національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора.
Чи зміниться для клієнтів щось ще, крім вартості
Насамкінець Смілянський повідомив, що команда "Укрпошти" вже виконала величезну роботу:
- погодила процеси з усіма 27 країнами ЄС;
- реалізувала повну ІТ-інтеграцію через систему International Post Corporation (IPC) - міжнародної організації зі штаб-квартирою в Брюсселі, яка об’єднує провідних поштових операторів світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
26 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Посилки «Укрпоштою» до ЄС подорожчають: кому та скільки доведеться доплатити
25 червня, 23:19
Сезон на Світязі 2026: скільки коштують легендарні пончики
25 червня, 22:43
У селі на Волині скаржаться на атаки вовків: є втрати серед худоби
25 червня, 22:15
У луцькому міськвиконкомі – новий член: що про нього відомо
25 червня, 21:45