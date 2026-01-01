«Влаштував» вісьмох людей на посади викладачів: на Волині директор навчального закладу отримав підозру

Слідчі повідомили про підозру директору навчального закладу, який організував фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Слідчі ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури та оперативного супроводу УСБУ у Волинській області повідомили про підозру директору одного з навчальних закладів області за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.За даними слідства, упродовж 2024–2025 років посадовець організував фіктивне працевлаштування вісьмох осіб на посади викладачів.Формально вони були працівниками закладу освіти, однак фактично занять не проводили, участі в освітньому процесі не брали та свої посадові обов’язки не виконували.Фіктивне працевлаштування було організоване для створення видимості залучення цих осіб до освітнього процесу та отримання ними відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.Крім того, до табелів обліку робочого часу вносили неправдиві відомості про нібито відпрацьовані години та виконання роботи. На підставі цих документів особам нараховували й виплачували заробітну плату.Унаслідок протиправних дій навчальному закладу завдано майнової шкоди на суму майже 2 мільйони гривень.Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.