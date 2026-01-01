«Колись наші танки все ж дійдуть до Джанкоя»: прапор України замайорів на Кінбурнській косі





Про це повідомило Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь», пише



«Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони. Ми не зупиняємося! Колись наші танки все ж дійдуть до Джанкоя!» — ідеться в заяві.



Там опублікували кадри синьо-жовтого стяга, що майорить на тлі зруйнованої будівлі на косі.



Нещодавно командувач оперативного тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков заявив, що росіяни проводять евакуацію своїх підрозділів із Кінбурнської коси внаслідок проблем із логістикою.



За його словами, українські війська постійно атакують засоби ураження, які росіяни намагаються підтягнути на Кінбурнську косу. Для цього застосовують дрони середньої дальності. Завдяки цим ударам разом із підрозділами угруповання військ «Південь» вдалося «практично відрізати» логістику росіян на косі.



Зазначимо, Кінбурнська коса — це піщана коса в північно-західній частині Кінбурнського півострова, що частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Війська рф захопили її в березні 2022 року, перетворивши на плацдарм для регулярних обстрілів півдня України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Кінбурнській косі — нині єдиній тимчасово окупованій території Миколаївської області — відбувається евакуація військ рф.Про це повідомило Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь», пише Громадське «Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони. Ми не зупиняємося! Колись наші танки все ж дійдуть до Джанкоя!» — ідеться в заяві.Там опублікували кадри синьо-жовтого стяга, що майорить на тлі зруйнованої будівлі на косі.Нещодавно командувач оперативного тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков заявив, що росіяни проводять евакуацію своїх підрозділів із Кінбурнської коси внаслідок проблем із логістикою.За його словами, українські війська постійно атакують засоби ураження, які росіяни намагаються підтягнути на Кінбурнську косу. Для цього застосовують дрони середньої дальності. Завдяки цим ударам разом із підрозділами угруповання військ «Південь» вдалося «практично відрізати» логістику росіян на косі.Зазначимо, Кінбурнська коса — це піщана коса в північно-західній частині Кінбурнського півострова, що частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Війська рф захопили її в березні 2022 року, перетворивши на плацдарм для регулярних обстрілів півдня України.

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