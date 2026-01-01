На Світязі зафіксували поодинокі випадки загибелі риби





Основна причина — тривала спека, повідомили у відповідь на інформаційний запит



Фахівці зазначають, що загиблу рибу виявляли під час патрулювань в урочищах Дуга, Лука та Гряда.



Через спеку вода на озері прогрівається, і рівень кисню знижується. У таких умовах виникає так звана сезонна задуха (гіпоксія), яка найбільше впливає на донні види риб.



«Донні види риб, зокрема канадський сомик, які тримаються прибережної зони, є найбільш чутливими до дефіциту кисню», — кажуть у нацпарку.



Масового чи токсичного мору риби на Світязі не зафіксовано, наголосили фахівці. Зі зниженням температури повітря та опадами ситуація стабілізується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у прибережних зонах озера Світязь зафіксували поодинокі випадки загибелі риби.Основна причина — тривала спека, повідомили у відповідь на інформаційний запит misto.media у Шацькому національному природному парку.Фахівці зазначають, що загиблу рибу виявляли під час патрулювань в урочищах Дуга, Лука та Гряда.Через спеку вода на озері прогрівається, і рівень кисню знижується. У таких умовах виникає так звана сезонна задуха (гіпоксія), яка найбільше впливає на донні види риб.«Донні види риб, зокрема канадський сомик, які тримаються прибережної зони, є найбільш чутливими до дефіциту кисню», — кажуть у нацпарку.Масового чи токсичного мору риби на Світязі не зафіксовано, наголосили фахівці. Зі зниженням температури повітря та опадами ситуація стабілізується.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію