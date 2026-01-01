На Світязі зафіксували поодинокі випадки загибелі риби

На Світязі зафіксували поодинокі випадки загибелі риби
На Волині у прибережних зонах озера Світязь зафіксували поодинокі випадки загибелі риби.

Основна причина — тривала спека, повідомили у відповідь на інформаційний запит misto.media у Шацькому національному природному парку.

Фахівці зазначають, що загиблу рибу виявляли під час патрулювань в урочищах Дуга, Лука та Гряда.

Через спеку вода на озері прогрівається, і рівень кисню знижується. У таких умовах виникає так звана сезонна задуха (гіпоксія), яка найбільше впливає на донні види риб.

«Донні види риб, зокрема канадський сомик, які тримаються прибережної зони, є найбільш чутливими до дефіциту кисню», — кажуть у нацпарку.

Масового чи токсичного мору риби на Світязі не зафіксовано, наголосили фахівці. Зі зниженням температури повітря та опадами ситуація стабілізується.

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Теги: Світязь, риба
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Коментарі 1
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А де результати контролю води в урочищі Гряда, де відпочивають одночасно величезна кількість людей?
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