У Луцьку вночі підпалили приміщення суду та відділення банку, - поліція

У Луцьку поліцейські розслідують факти умисного пошкодження майна.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора пізно ввечері до поліції надійшли повідомлення про загоряння приміщення Господарського суду та одного із відділень банку у Луцьку.Пожежі оперативно ліквідували. На щастя, ніхто з громадян не постраждав.На місцях працювали слідчо-оперативні групи. За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.Наразі тривають необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення особи, причетної до вчинення цих правопорушень.