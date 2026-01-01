Посіпаки і Монстряки завітають до кінотеатру Premier City у Луцьку

кінотеатрі Premier City з нагоди прем’єри мультфільму «Посіпаки і Монстряки» влаштують яскраве дитяче свято.



Захід відбудеться 26 червня о 16:00 на третьому поверсі ТРЦ «ПортCity».



Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили організатори.



На маленьких гостей чекатиме зустріч з улюбленими героями – веселими Посіпаками та кумедними Монстряками. Для дітей підготували інтерактивні розваги, конкурси, цікаві завдання та багато позитивних емоцій.



Також усі охочі матимуть можливість взяти участь у безпрограшній лотереї за квитками та отримати приємні подарунки.



Організатори запрошують дітей і батьків провести день у компанії казкових персонажів та поринути в атмосферу веселощів і пригод.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з нагоди прем’єри мультфільму «Посіпаки і Монстряки» влаштують яскраве дитяче свято.Захід відбудеться 26 червня о 16:00 на третьому поверсіПро це інтернет-виданнюповідомили організатори.На маленьких гостей чекатиме зустріч з улюбленими героями – веселими Посіпаками та кумедними Монстряками. Для дітей підготували інтерактивні розваги, конкурси, цікаві завдання та багато позитивних емоцій.Також усі охочі матимуть можливість взяти участь ута отримати приємні подарунки.Організатори запрошують дітей і батьків провести день у компанії казкових персонажів та поринути в атмосферу веселощів і пригод.

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