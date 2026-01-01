Посіпаки і Монстряки завітають до кінотеатру Premier City у Луцьку

Посіпаки і Монстряки завітають до кінотеатру Premier City у Луцьку
У кінотеатрі Premier City з нагоди прем’єри мультфільму «Посіпаки і Монстряки» влаштують яскраве дитяче свято.

Захід відбудеться 26 червня о 16:00 на третьому поверсі ТРЦ «ПортCity».

Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили організатори.

На маленьких гостей чекатиме зустріч з улюбленими героями – веселими Посіпаками та кумедними Монстряками. Для дітей підготували інтерактивні розваги, конкурси, цікаві завдання та багато позитивних емоцій.

Також усі охочі матимуть можливість взяти участь у безпрограшній лотереї за квитками та отримати приємні подарунки.

Організатори запрошують дітей і батьків провести день у компанії казкових персонажів та поринути в атмосферу веселощів і пригод.

Посіпаки і Монстряки завітають до кінотеатру Premier City у Луцьку



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Теги: ПортCity, Premier City
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