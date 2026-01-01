Закриваємо пляжний сезон у Криму: Міноборони назвало уражені цілі

Закриваємо пляжний сезон у Криму: Міноборони назвало уражені цілі
Сили оборони України лише за останні дні уразили у тимчасово окупованому Криму нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і С-400, радіолокаційні станції "Небо-У" та "Каста" російських загарбників.

Про це передає Міністерство оборони України, пише Укрінформ.

“Закриваємо пляжний сезон у Криму. Прогноз для туристів – несприятливий”, - заявили у Міноборони.

Сили оборони 18 червня та в ніч на 19 червня уразили залізничні мости в Криму.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив 19 червня про ураження об'єктів Глібівського підземного сховища газу та ще низки цілей на півострові.

У ніч на 21 червня безпілотники атакували порт у Керчі.

Через атаку вночі 22 червня загорілася будівля прикордонної служби ФСБ РФ у Армянську, масованої атаки зазнала Таврійська ТЕС.

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Теги: Росія, війна
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