На війні загинув лучанин Борис Кузьмічук
Сьогодні, 14:41
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому “на щиті” повернеться захисник, лучанин Борис Кузьмічук.
"Кузьмічук Борис Петрович (16.08.1970 року народження) загинув 21 квітня 2024 року у районі населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляю голову в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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"Кузьмічук Борис Петрович (16.08.1970 року народження) загинув 21 квітня 2024 року у районі населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляю голову в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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