На війні загинув лучанин Борис Кузьмічук

На війні загинув лучанин Борис Кузьмічук
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому “на щиті” повернеться захисник, лучанин Борис Кузьмічук.

"Кузьмічук Борис Петрович (16.08.1970 року народження) загинув 21 квітня 2024 року у районі населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляю голову в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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