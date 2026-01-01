На війні загинув лучанин Борис Кузьмічук

Борис Кузьмічук.



"Кузьмічук Борис Петрович (16.08.1970 року народження) загинув 21 квітня 2024 року у районі населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляю голову в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому “на щиті” повернеться захисник, лучанин"Кузьмічук Борис Петрович (16.08.1970 року народження) загинув 21 квітня 2024 року у районі населеного пункту Новокалинове Покровського району Донецької області, мужньо виконавши свій військовий обов’язок в бою за Україну та її незалежність.Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляю голову в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію