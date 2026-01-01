Держетнополітики починає перевірку Почаївської лаври на зв’язки з РПЦ





Про це повідомили в ДЕСС, пише



Нагадаємо, у серпні 2024-го Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією. Президент підписав його в День Незалежності.



Згідно із законом, Держетнополітики має проводити релігієзнавчу експертизу кожної з організацій щодо підлеглості центрам упливу у рф. Якщо є порушення, релігійній організації видають припис, аби та впродовж місяця їх усунула. Якщо організація порушить термін, Держетнополітики має звернутися до адмінсуду.



У ДЕСС запевняють, що діють винятково в межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи.



«Водночас будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування в контексті заборонених структур буде ретельно досліджено, а результати — публічно представлено суспільству», — наголосили там.



Закон, за яким відбуваються перевірки, охрестили у медіа «законом проти УПЦ МП». Після початку повномасштабного вторгнення росії священники УПЦ почали заявляти про свою незгоду зі словами та діями патріарха московського Кирила, який підтримав військову агресію проти України. Окремі парафії та цілі єпархії стали відмовлятися підносити його ім’я за богослужінням.



27 травня 2022 року в київському монастирі Феофанія УПЦ провела собор за участі єпископів, священників, ченців та мирян з усіх єпархій. За результатами цього собору УПЦ заявила, що постанови РПЦ більше не є підставою для її діяльності. Зокрема, оголосила, що предстоятель УПЦ довічно обирається українським єпископатом та не потребує отримання благословення на своє служіння від московського патріарха.



Крім того, в УПЦ розповіли, що митрополит Онуфрій припинив членство у Священному Синоді РПЦ, а ім’я московського патріарха більше не поминається за богослужінням у її храмах та монастирях.



Однак Державна служба України з етнополітики та свободи совісті в лютому 2023 року дійшла висновку, що постанови собору у Феофанії не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ із РПЦ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна служба України з етнополітики та свободи совісті з 24 червня починає перевірку можливих зв’язків Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні (РПЦ).Про це повідомили в ДЕСС, пише Громадське Нагадаємо, у серпні 2024-го Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією. Президент підписав його в День Незалежності.Згідно із законом, Держетнополітики має проводити релігієзнавчу експертизу кожної з організацій щодо підлеглості центрам упливу у рф. Якщо є порушення, релігійній організації видають припис, аби та впродовж місяця їх усунула. Якщо організація порушить термін, Держетнополітики має звернутися до адмінсуду.У ДЕСС запевняють, що діють винятково в межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи.«Водночас будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування в контексті заборонених структур буде ретельно досліджено, а результати — публічно представлено суспільству», — наголосили там.Закон, за яким відбуваються перевірки, охрестили у медіа «законом проти УПЦ МП». Після початку повномасштабного вторгнення росії священники УПЦ почали заявляти про свою незгоду зі словами та діями патріарха московського, який підтримав військову агресію проти України. Окремі парафії та цілі єпархії стали відмовлятися підносити його ім’я за богослужінням.27 травня 2022 року в київському монастирі Феофанія УПЦ провела собор за участі єпископів, священників, ченців та мирян з усіх єпархій. За результатами цього собору УПЦ заявила, що постанови РПЦ більше не є підставою для її діяльності. Зокрема, оголосила, що предстоятель УПЦ довічно обирається українським єпископатом та не потребує отримання благословення на своє служіння від московського патріарха.Крім того, в УПЦ розповіли, що митрополитприпинив членство у Священному Синоді РПЦ, а ім’я московського патріарха більше не поминається за богослужінням у її храмах та монастирях.Однак Державна служба України з етнополітики та свободи совісті в лютому 2023 року дійшла висновку, що постанови собору у Феофанії не призвели до розриву церковно-канонічного зв’язку УПЦ із РПЦ.

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