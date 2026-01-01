На Волині зникла безвісти 26-річна матір трьох дітей
Сьогодні, 13:04
У Волинській області розшукують 26-річну Марію Іванівну Приходько з села Ветли Ковельського району, яка зникла 20 червня 2026 року.
Жінка є матір’ю трьох малолітніх дітей та того дня поїхала з дому в невідомому напрямку, пише ВСН.
Останній раз її бачили в Ковелі, після чого зв’язок із нею обірвався — телефон вимкнений, на дзвінки вона не відповідає. Рідні припускають, що вона могла вирушити в напрямку озера Світязь.
Прикмети зниклої: повна статура, зріст близько 160 см, русяве волосся до плечей, носить окуляри.
У разі виявлення жінки громадян просять повідомити рідних за номером телефону 0668897242 або на спецлінію 102.
Видання ВСН звернулося за коментарем до головного управління національної поліції у Волинській області. У поліції підтвердили, що до них надійшло повідомлення про зникнення. Наразі тривають заходи зі встановлення її місцезнаходження.
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Жінка є матір’ю трьох малолітніх дітей та того дня поїхала з дому в невідомому напрямку, пише ВСН.
Останній раз її бачили в Ковелі, після чого зв’язок із нею обірвався — телефон вимкнений, на дзвінки вона не відповідає. Рідні припускають, що вона могла вирушити в напрямку озера Світязь.
Прикмети зниклої: повна статура, зріст близько 160 см, русяве волосся до плечей, носить окуляри.
У разі виявлення жінки громадян просять повідомити рідних за номером телефону 0668897242 або на спецлінію 102.
Видання ВСН звернулося за коментарем до головного управління національної поліції у Волинській області. У поліції підтвердили, що до них надійшло повідомлення про зникнення. Наразі тривають заходи зі встановлення її місцезнаходження.
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