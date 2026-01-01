На Волині зникла безвісти 26-річна матір трьох дітей

Марію Іванівну Приходько з села Ветли Ковельського району, яка зникла 20 червня 2026 року.



Жінка є матір’ю трьох малолітніх дітей та того дня поїхала з дому в невідомому напрямку, пише



Останній раз її бачили в Ковелі, після чого зв’язок із нею обірвався — телефон вимкнений, на дзвінки вона не відповідає. Рідні припускають, що вона могла вирушити в напрямку озера Світязь.



Прикмети зниклої: повна статура, зріст близько 160 см, русяве волосся до плечей, носить окуляри.



У разі виявлення жінки громадян просять повідомити рідних за номером телефону 0668897242 або на спецлінію 102.



Видання ВСН звернулося за коментарем до головного управління національної поліції у Волинській області. У поліції підтвердили, що до них надійшло повідомлення про зникнення. Наразі тривають заходи зі встановлення її місцезнаходження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області розшукують 26-річнуз села Ветли Ковельського району, яка зникла 20 червня 2026 року.Жінка є матір’ю трьох малолітніх дітей та того дня поїхала з дому в невідомому напрямку, пише ВСН Останній раз її бачили в Ковелі, після чого зв’язок із нею обірвався — телефон вимкнений, на дзвінки вона не відповідає. Рідні припускають, що вона могла вирушити в напрямку озера Світязь.повна статура, зріст близько 160 см, русяве волосся до плечей, носить окуляри.У разі виявлення жінки громадян просять повідомити рідних за номером телефону 0668897242 або на спецлінію 102.Видання ВСН звернулося за коментарем до головного управління національної поліції у Волинській області. У поліції підтвердили, що до них надійшло повідомлення про зникнення. Наразі тривають заходи зі встановлення її місцезнаходження.

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