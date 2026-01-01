14 ОМБр, бійці якої раніше перебували на позиціях без їжі, знову звинувачують у відсутності ротацій





Про це повідомили близькі військових у соцмережах, відреагували у 14 ОМБр, пише



У соцмережах до командування 14-ОМБр звернулися користувачі, які стверджують, що є дружинами, матерями, сестрами та дітьми військових бригади, який завезли на позиції ще 5 жовтня 2025 року і обіцяли провести ротацію через 2 місяці. Утім, бійці перебувають на позиціях вже близько 9 місяців.



Там також кажуть, що військовим майже не доставляють провізію на позиції, а самі бійці дуже виснажені та перебувають у «нелюдських умовах». У дописі у командування 14 ОМБр вимагають провести ротацію та надати медичну допомогу бійцям.



«Попри виснаження, вони не кинули зброю і продовжують чесно виконувати свій обов’язок. Але те, що відбувається зараз — це катастрофа, яка потребує негайних дій командування», — йдеться у повідомленні.



У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого відповіли, що знають про «наявні складнощі» і тримають ситуацію «на постійному контролі». Там кажуть, що рішення про ротації та постачання необхідних речей на позиції ухвалюють відповідно до безпекової ситуації та бойової обстановки.



У 14 ОМБр заявили, що командування «вживає всіх можливих заходів», і «за сприятливих умов обстановки необхідні заходи будуть реалізовані».



Нагадаємо, що у квітні в мережі набула розголосу ситуація довкола бійців 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. За словами рідних, військові вже впродовж восьми місяців перебували у вкрай складному становищі: на позиціях систематично не було їжі та питної води.



На тлі цього у Генеральному штабі ЗСУ оголосили про заміну командира 14 бригади та корпусу і службове розслідування щодо військових посадовців. Новим командиром 14 ОМБр тоді було призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 окрему механізовану бригаду звинувачують у відсутності ротацій для військових, які вже 9 місяців перебувають на передовій. Раніше у бригаді змінили командира після скарг про відсутність їжі та питної води на позиціях.Про це повідомили близькі військових у соцмережах, відреагували у 14 ОМБр, пише Громадське У соцмережах до командування 14-ОМБр звернулися користувачі, які стверджують, що є дружинами, матерями, сестрами та дітьми військових бригади, який завезли на позиції ще 5 жовтня 2025 року і обіцяли провести ротацію через 2 місяці. Утім, бійці перебувають на позиціях вже близько 9 місяців.Там також кажуть, що військовим майже не доставляють провізію на позиції, а самі бійці дуже виснажені та перебувають у «нелюдських умовах». У дописі у командування 14 ОМБр вимагають провести ротацію та надати медичну допомогу бійцям.«Попри виснаження, вони не кинули зброю і продовжують чесно виконувати свій обов’язок. Але те, що відбувається зараз — це катастрофа, яка потребує негайних дій командування», — йдеться у повідомленні.У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого відповіли, що знають про «наявні складнощі» і тримають ситуацію «на постійному контролі». Там кажуть, що рішення про ротації та постачання необхідних речей на позиції ухвалюють відповідно до безпекової ситуації та бойової обстановки.У 14 ОМБр заявили, що командування «вживає всіх можливих заходів», і «за сприятливих умов обстановки необхідні заходи будуть реалізовані».Нагадаємо, що у квітні в мережі набула розголосу ситуація довкола бійців 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. За словами рідних, військові вже впродовж восьми місяців перебували у вкрай складному становищі: на позиціях систематично не було їжі та питної води.На тлі цього у Генеральному штабі ЗСУ оголосили про заміну командира 14 бригади та корпусу і службове розслідування щодо військових посадовців. Новим командиром 14 ОМБр тоді було призначено полковника, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію