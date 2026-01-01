14 ОМБр, бійці якої раніше перебували на позиціях без їжі, знову звинувачують у відсутності ротацій
Сьогодні, 12:57
14 окрему механізовану бригаду звинувачують у відсутності ротацій для військових, які вже 9 місяців перебувають на передовій. Раніше у бригаді змінили командира після скарг про відсутність їжі та питної води на позиціях.
Про це повідомили близькі військових у соцмережах, відреагували у 14 ОМБр, пише Громадське.
У соцмережах до командування 14-ОМБр звернулися користувачі, які стверджують, що є дружинами, матерями, сестрами та дітьми військових бригади, який завезли на позиції ще 5 жовтня 2025 року і обіцяли провести ротацію через 2 місяці. Утім, бійці перебувають на позиціях вже близько 9 місяців.
Там також кажуть, що військовим майже не доставляють провізію на позиції, а самі бійці дуже виснажені та перебувають у «нелюдських умовах». У дописі у командування 14 ОМБр вимагають провести ротацію та надати медичну допомогу бійцям.
«Попри виснаження, вони не кинули зброю і продовжують чесно виконувати свій обов’язок. Але те, що відбувається зараз — це катастрофа, яка потребує негайних дій командування», — йдеться у повідомленні.
У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого відповіли, що знають про «наявні складнощі» і тримають ситуацію «на постійному контролі». Там кажуть, що рішення про ротації та постачання необхідних речей на позиції ухвалюють відповідно до безпекової ситуації та бойової обстановки.
У 14 ОМБр заявили, що командування «вживає всіх можливих заходів», і «за сприятливих умов обстановки необхідні заходи будуть реалізовані».
Нагадаємо, що у квітні в мережі набула розголосу ситуація довкола бійців 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. За словами рідних, військові вже впродовж восьми місяців перебували у вкрай складному становищі: на позиціях систематично не було їжі та питної води.
На тлі цього у Генеральному штабі ЗСУ оголосили про заміну командира 14 бригади та корпусу і службове розслідування щодо військових посадовців. Новим командиром 14 ОМБр тоді було призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.
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Про це повідомили близькі військових у соцмережах, відреагували у 14 ОМБр, пише Громадське.
У соцмережах до командування 14-ОМБр звернулися користувачі, які стверджують, що є дружинами, матерями, сестрами та дітьми військових бригади, який завезли на позиції ще 5 жовтня 2025 року і обіцяли провести ротацію через 2 місяці. Утім, бійці перебувають на позиціях вже близько 9 місяців.
Там також кажуть, що військовим майже не доставляють провізію на позиції, а самі бійці дуже виснажені та перебувають у «нелюдських умовах». У дописі у командування 14 ОМБр вимагають провести ротацію та надати медичну допомогу бійцям.
«Попри виснаження, вони не кинули зброю і продовжують чесно виконувати свій обов’язок. Але те, що відбувається зараз — це катастрофа, яка потребує негайних дій командування», — йдеться у повідомленні.
У 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого відповіли, що знають про «наявні складнощі» і тримають ситуацію «на постійному контролі». Там кажуть, що рішення про ротації та постачання необхідних речей на позиції ухвалюють відповідно до безпекової ситуації та бойової обстановки.
У 14 ОМБр заявили, що командування «вживає всіх можливих заходів», і «за сприятливих умов обстановки необхідні заходи будуть реалізовані».
Нагадаємо, що у квітні в мережі набула розголосу ситуація довкола бійців 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. За словами рідних, військові вже впродовж восьми місяців перебували у вкрай складному становищі: на позиціях систематично не було їжі та питної води.
На тлі цього у Генеральному штабі ЗСУ оголосили про заміну командира 14 бригади та корпусу і службове розслідування щодо військових посадовців. Новим командиром 14 ОМБр тоді було призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.
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