Два роки вважався зниклим безвісти: у бою за волю України поліг воїн з Волині Микола Войтюк

Ківерцівська міська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя"З глибоким сумом та невимовним болем у Ківерцівській громаді зустріли звістку про трагічну загибель нашого земляка, мужнього захисника України, солдата Войтюка Миколи Павловича (23.01.1966 р.н.).Микола Павлович був призваний на військову службу 21 червня 2024 року Луцьким РТЦК та СП Волинської області. Він став на захист Батьківщини як стрілець 3 відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А7039. З 19 серпня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання з оборони та відсічі російської агресії в районі населеного пункту Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Офіційне встановлення особи підтвердило найстрашніше — Герой загинув у бою за волю України.Довгий час родина жила в надії, але тепер громада у скорботі схиляє голови перед світлою пам'яттю працьовитої, доброї людини. Микола Павлович багато років будував житло для людей, працював оператором котельні в Сокиричівській школі міліції та техніком у Волинській філії Українського інституту експертизи сортів. Він був люблячим чоловіком, батьком та братом.Висловлюємо найщиріші слова співчуття та підтримки дружині Оксані Василівні, доньці Наталії, сину Вадиму, сестрам Галині, Валентині, Тетяні та всім рідним і близьким покійного.Розділяємо ваш невимовний біль та тугу. Низький уклін Герою за його жертовність та подвиг в ім'я миру на нашій землі", - наголошують у громаді.Зазначається, що про час зустрічі Героя, детальний маршрут кортежу та чин поховання буде повідомлено згодом.