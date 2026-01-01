Ще одне молоде життя, безжально обірване війною: підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Бусла

Ще одне молоде життя, безжально обірване війною: підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Бусла
Стало відомо про загибель жителя Маневич Олександра Бусла, 2002 року народження.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"Олександр проходив військову службу за контрактом із вересня 2023 року. Був стрільцем-помічником гранатометника в одному зі штурмових підрозділів Збройних Сил України та мужньо захищав Україну від ворога.

Загинув воїн 15 вересня 2024 року поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Упродовж тривалого часу рідні не втрачали надії на його щасливе повернення додому живим. На жаль, клята війна обірвала його молоде життя.

Висловлюю щирі співчуття батькам Миколі Олександровичу та Оксані Василівні, рідним і близьким нашого Героя", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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