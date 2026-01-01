На Волині зникає рідкісна пташка





Про це повідомили на офіційному сайті громадської природоохоронної організації "Українське товариство охорони птахів", пише



На ділянках нацпарку "Прип'ять–Стохід", де торік спостерігалося скупчення птахів, зараз помітили поодинокі особини. Причинами низької чисельності можуть бути швидке заростання території очеретом, низький рівень води в цьому сезоні, а також несприятливі погодні умови, адже під час обліків було досить вітряно й холодно.



Окрім очеретянки прудкої, учасники моніторингу зустріли сову болотяну, баранця великого, баранця звичайного та деркача.



На дослідних ділянках науковці описували стан території на придатність для гніздування очеретянки прудкої, зокрема перевіряли наявність і кількість купин осоки, висоту рослинності. Також фахівці звертали увагу на густоту очерету, чагарників, наявність води і минулорічного сухостою. Це ті ознаки, зазначили в організації, за якими визначається можливість гніздування очеретянки прудкої.



Дослідження виявило серйозне висихання території. Більша частина ділянок залишилася без води: ґрунт був сухий або злегка вологий, і лише в кількох місцях вода піднялася на 5-10 см. Через цю посуху придатні для птахів місця гніздування розпалися на малі поодинокі зони.



Ситуацію, додали в ГО "Українське товариство охорони птахів", погіршує те, що колись перспективні ділянки нині швидко заростають очеретом, особливо території, де навесні 2025 року пройшла пожежа.



"Маємо ще одне підтвердження того, що зволікання з відновленням торфовищ Волині може призвести до зникнення очеретянки прудкої. Необхідні радикальні дії щодо обводнення території та розчищення її від чагарників та очерету, що й заплановано та продовжує втілюватися цього року", — додали в організації.



В обліках брали участь доцентка кафедри зоології ЛНУ Оксана Гнатина, старший науковий співробітник НПП "Прип’ять-Стохід" Юрій Корх, старший науковий співробітник НПП "Нобельський" Іван Зубкович, молодший науковий співробітник НПП "Нобельський" Володимир Зубкович, волонтерки центру "Супій", птахоспоглядачки, фотографки Катерина Кашпуренко та Ольга Лікунова.



Другий етап моніторингу очеретянки прудкої біля села Бірки на Волині відбуватиметься до 26 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині провели перший літній облік очеретянки прудкої на 19 трансектах (ділянках) осокового торфовища біля села Бірки Любешівської громади. Орнітологи зафіксували 8 співочих самців очеретянки прудкої. Це вдвічі менше, ніж у 2025 році.Про це повідомили на офіційному сайті громадської природоохоронної організації "Українське товариство охорони птахів", пише Суспільне На ділянках нацпарку "Прип'ять–Стохід", де торік спостерігалося скупчення птахів, зараз помітили поодинокі особини. Причинами низької чисельності можуть бути швидке заростання території очеретом, низький рівень води в цьому сезоні, а також несприятливі погодні умови, адже під час обліків було досить вітряно й холодно.Окрім очеретянки прудкої, учасники моніторингу зустріли сову болотяну, баранця великого, баранця звичайного та деркача.На дослідних ділянках науковці описували стан території на придатність для гніздування очеретянки прудкої, зокрема перевіряли наявність і кількість купин осоки, висоту рослинності. Також фахівці звертали увагу на густоту очерету, чагарників, наявність води і минулорічного сухостою. Це ті ознаки, зазначили в організації, за якими визначається можливість гніздування очеретянки прудкої.Дослідження виявило серйозне висихання території. Більша частина ділянок залишилася без води: ґрунт був сухий або злегка вологий, і лише в кількох місцях вода піднялася на 5-10 см. Через цю посуху придатні для птахів місця гніздування розпалися на малі поодинокі зони.Ситуацію, додали в ГО "Українське товариство охорони птахів", погіршує те, що колись перспективні ділянки нині швидко заростають очеретом, особливо території, де навесні 2025 року пройшла пожежа."Маємо ще одне підтвердження того, що зволікання з відновленням торфовищ Волині може призвести до зникнення очеретянки прудкої. Необхідні радикальні дії щодо обводнення території та розчищення її від чагарників та очерету, що й заплановано та продовжує втілюватися цього року", — додали в організації.В обліках брали участь доцентка кафедри зоології ЛНУ, старший науковий співробітник НПП "Прип’ять-Стохід", старший науковий співробітник НПП "Нобельський", молодший науковий співробітник НПП "Нобельський", волонтерки центру "Супій", птахоспоглядачки, фотографкитаДругий етап моніторингу очеретянки прудкої біля села Бірки на Волині відбуватиметься до 26 червня.

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