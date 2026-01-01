Пенсія за особливі заслуги перед Україною: скільки волинян її отримують





Про це Людмила Андросюк.



Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється як надбавка до основної пенсії. Її розмір становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.



Право на таку пенсію мають, зокрема, Герої України, ветерани війни, нагороджені за особисту мужність, видатні спортсмени, космонавти, особи з почесними званнями та державними нагородами, а також матері, які виховали п’ять і більше дітей до шестирічного віку.



Окремо передбачені виплати для борців за незалежність України у ХХ столітті. Для них розмір надбавки є фіксованим і з урахуванням щорічної індексації з 1 березня 2026 року становить 5 667,52 гривні.



Пенсію за особливі заслуги призначають з дня звернення або з моменту набуття права на неї, якщо документи подані не пізніше ніж через 12 місяців.



У разі смерті людини, яка мала таку надбавку, її можуть отримувати непрацездатні члени сім’ї: 70% — якщо є один утриманець, і 90% — якщо двоє або більше.



Для призначення такої пенсії необхідно подати документи, що підтверджують особливі заслуги перед Україною.



Довідково: станом на червень 2026 року на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду у Волинській області перебуває 258,5 тисяч пенсіонерів.

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