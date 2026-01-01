Аварії на Волині: травми отримали двоє водіїв мотоциклів та пішохід

На Ковельщині у двох ДТП травмувалися мотоциклісти та пішохід.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригоди з потерпілими сталися минулої доби на території Ковельського району. Травми отримали двоє водіїв мотоциклів та пішохід. За фактами аварій триває досудове розслідування.Одна з аварій трапилася ввечері 21 червня у селі Згорани. Водій мотоцикла Geon допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. Унаслідок ДТП обох учасників госпіталізували.Ще одна автопригода сталася у селі Здомишель. Попередньо, водій мотоцикла Lifan, рухаючись територією місцевого ліцею, виїхав на узбіччя, здійснив наїзд на бетонний люк та впав. Унаслідок падіння керманич отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.