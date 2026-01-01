Кір Стармер йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії

Кір Стармер оголосив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії і прем’єра. Він вже повідомив про це Короля.



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Політик вважає, що за дворічний період уряду він повернув довіру до секторів економіки і оборони. Водночас він з повагою поставився до відповіді однопартійців на запитання про те, чи має він найкращі можливості очолити партію на наступних загальних виборах.



«Я піду в відставку з посади лідера Лейбористської партії. Кожне мною ухвалене рішення було про те, щоб ставити на перше місце країну, яку я люблю. Саме тому я йду з посади лідера Лейбористської партії. Я вже говорив з Королем і проінформував його про своє рішення», – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Великої Британіїоголосив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії і прем’єра. Він вже повідомив про це Короля.Про це пише Громадське з посиланням на Sky News.Політик вважає, що за дворічний період уряду він повернув довіру до секторів економіки і оборони. Водночас він з повагою поставився до відповіді однопартійців на запитання про те, чи має він найкращі можливості очолити партію на наступних загальних виборах.«Я піду в відставку з посади лідера Лейбористської партії. Кожне мною ухвалене рішення було про те, щоб ставити на перше місце країну, яку я люблю. Саме тому я йду з посади лідера Лейбористської партії. Я вже говорив з Королем і проінформував його про своє рішення», – сказав він.

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