Кір Стармер йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії

Кір Стармер йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії і прем’єра. Він вже повідомив про це Короля.

Про це пише Громадське з посиланням на Sky News.

Політик вважає, що за дворічний період уряду він повернув довіру до секторів економіки і оборони. Водночас він з повагою поставився до відповіді однопартійців на запитання про те, чи має він найкращі можливості очолити партію на наступних загальних виборах.

«Я піду в відставку з посади лідера Лейбористської партії. Кожне мною ухвалене рішення було про те, щоб ставити на перше місце країну, яку я люблю. Саме тому я йду з посади лідера Лейбористської партії. Я вже говорив з Королем і проінформував його про своє рішення», – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Прем’єр-міністр, Велика Британія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кір Стармер йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії
Сьогодні, 12:01
Два роки вважався зниклим безвісти: у бою за волю України поліг воїн з Волині Микола Войтюк
Сьогодні, 11:40
Аварії на Волині: травми отримали двоє водіїв мотоциклів та пішохід
Сьогодні, 11:11
Ще одне молоде життя, безжально обірване війною: підтвердили загибель воїна з Волині Олександра Бусла
Сьогодні, 10:59
На Волині зникає рідкісна пташка
Сьогодні, 10:05
Медіа
відео
1/8